Türkiye’de spor esnasında hangi şarkılar dinleniyor?

Spotify, sporseverler ve fit olma hedefiyle yola çıkanlar için spor sırasında en çok dinlenen çalma listelerini, sanatçıları, şarkıları ve antrenman konusunda en iddialı ülkeleri açıkladı.

Spotify verilerine göre, Dance Workout spor yaparken dinlenen çalma listeleri arasında en üst sırada. Fitness sevenler ise, spor için hazırlanan çalma listelerinin olmazsa olmaz sanatçıları Drake, Eminem, Kanye West ve Rihanna gibi sanatçılarla daha çok hip hop tarzı müziklere yöneliyor. Fitness sırasında en çok tercih edilen şarkılar Eminem'den "'Till I Collapse," Kanye'den "Stronger," Drake'den "Jumpman" ve Rihanna'dan "Work."

Türkiye'deki spor tutkunlarının spor listelerinin olmazsa olmazı ise Eminem. Eminem'in "Till I Collapse" ve "Lose Yourself" şarkıları ile Desiigner'in Panda şarkısı Türkiye'de spor, antrenman ve egzersiz listelerine en çok eklenen ilk 3 şarkıyı oluşturuyor. Ülkemizde spor sırasında en çok dinlenen ilk üç şarkı ise Sia'dan "Cheap Thrills", Drake'tan "One Dance" ve Major Lazer'den "Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG)-Remix".

Sıcaklığın düştüğü İskandinav ülkelerinde ise beklenenin aksine nabız yavaşlamıyor. Norveç, İzlanda ve İsveç, Spotify üzerinden en çok spor çalma listesi dinleyen ülkeleri oluşturuyor.

"Doğru şarkılar kullanıldığı takdirde müzik, spor aktiviteleri için en etkili motivasyon olabilir" diyen Spotify'ın Trendler Uzmanı Shanon Cook, "Yıllar içerisinde Spotify dinleyicileri, Eminem'in "'Till I Collapse"'ını spor sırasında dinlenecek en popüler şarkılardan biri haline getirdi. Bu şarkının onlarda, spor sırasında ihtiyaç duydukları dayanıklılığa dair bir motivasyon yarattığı çok açık" dedi.

Aşağıda Spotify'ın spor sırasında en çok dinlenen şarkı, sanatçı ve çalma listelerini analiz ederek ortaya koyduğu trendleri görebilirsiniz. İster bir fitness tutkunu ister bu tür aktiviteler için çok da gönüllü olmayan bir dinleyici olun, Spotify'da bulunan yaklaşık 25 milyon çalma listesi ilham verici bir kaynak olabilir. Workout kategorisine tıklayarak 2017'ye yüksek vitesli bir giriş yapabilirsiniz!

Spor Sırasında Dinlenen TOP 10 Çalma Listesi:

1. Dance Workout

2. Power Workout

3. Cardio

4. Para Entrenar

5. Workout Twerkout

6. Workout Remix

7. Latin Dance Cardio

8. Electro Workout

9. Workout

10. The Rock Workout

Türkiye'de Spor Çalma Listelerine Eklenen TOP 10 Şarkı:

1. Eminem – 'Till I Collapse

2. Eminem – Lose Yourself - Soundtrack Version

3. Desiigner – Panda

4. Sia – Cheap Thrills

5. Fort Minor – Remember The Name (feat. Styles Of Beyond)

6. Kanye West – Stronger

7. DMX – X Gon' Give It To Ya

8. Calvin Harris – This Is What You Came For

9. Drake – One Dance

10. 2 Chainz – We Own It (Fast & Furious)

Spor Sırasında Dinlenen TOP 10 Şarkı:

1. Eminem - "'Till I Collapse"

2. Kanye West - "POWER"

3. Drake - "Jumpman"

4. The Chainsmokers - "Closer"

5. Calvin Harris - "This is What You Came For"

6. Rihanna - "Work"

7. Sia - "Cheap Thrills"

8. The Weeknd - "Starboy"

9. Beyoncé - "7/11"

10. David Guetta - "Hey Mama"

Türkiye'de spor sırasında dinlenen TOP 10 Şarkı:

1. Sia – "Cheap Thrills"

2. Drake – "One Dance"

3. Major Lazer – "Lght It Up (feat. Nyla & Fuse ODG)-Remix"

4. Zara Larsson – "Lush Life"

5. Beyoncé – "7/11"

6. Jessi J, Nicki Minaj, Ariana Grande – "Bang Bang"

7. Calvin Harris – "This is What you Came For"

8. Mike Posner – "I Took A Pill In Ibiza – Seeb Remix"

9. Justin Timberlake – "Sexyback"

10. Rihanna – "S&M"

Spor çalma listelerindeki TOP 10 Sanatçı:

1. Drake

2. Eminem

3. Kanye West

4. Rihanna

5. Calvin Harris

6. The Weeknd

7. The Chainsmokers

8. Beyoncé

9. Sia

10. David Guetta