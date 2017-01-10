Star Wars: Episode VIII heyecanlandıracak

Filmin yönetmeni Rian Johnson, Episode VIII'de Luke Skywalker'ın neden uzun süredir herkesten uzak, gizli bir hayat yaşadığına dair cevapların verileceğini bildiriyor. Ayrıca, yeni filmde Rey hakkında yeni şeyler öğrenmekle birlikte, Luke ile arasındaki ilişkinin nasıl dallanıp budaklanacağını da göreceğiz.

Star Wars: Episode VIII, 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak. Önceki film olan The Force Awakens, 10 Aralık 2015'te vizyona girmiş ve gişede 2 milyar doların üzerinde hasılat rakamı elde etmişti. Son günlerde de beyazperdede Rogue One fırtınası esiyor.