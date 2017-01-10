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: heyecanlandıracak

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 16:51
Etiketler:
sinema film star wars Rogue One Episode VIII gösterim tarihi vizyon tarihi gişe hasılatı The Force Awakens
Star Wars: Episode VIII heyecanlandıracak

: 'in yönetmeninden le ilgili bazı detaylar geldi.

Mahmut Saral

in yönetmeni Rian Johnson, Episode VIII'de Luke Skywalker'ın neden uzun süredir herkesten uzak, gizli bir hayat yaşadığına dair cevapların verileceğini bildiriyor. Ayrıca, yeni filmde Rey hakkında yeni şeyler öğrenmekle birlikte, Luke ile arasındaki ilişkinin nasıl dallanıp budaklanacağını da göreceğiz.

: , 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak. Önceki film olan The Force Awakens, 10 Aralık 2015'te vizyona girmiş ve gişede 2 milyar doların üzerinde hasılat rakamı elde etmişti. Son günlerde de beyazperdede Rogue One fırtınası esiyor.

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin hasılat rakamları
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