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Samara yeni inde korkutmaya hazırlanıyor!

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 12:01
Etiketler:
Rings halka film vizyon beyaz perde fragman
Samara yeni Rings filminde korkutmaya hazırlanıyor!

Bugünlerde izlediğiniz HD videolara dikkat edin. Ekranın içinden Samara çıkabilir.

Hasan Uğur Nayır

Uzun zamandır veya Türkçe adıyla inin yenisinin çıkması bekleniyordu. Sonunda filmin ı yayınlandı. Yeni Rings, 3 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

Aslında daha önce filmin 28 Ekim'de çıkacağına dair kulislerde rivayetler dolaşıyordu, sonra da bir takım nedenlerden dolayı tarihinin sarktığı söylenmişti.

Bu sefer Samara orijinal filmdeki gibi lanetli video kasetten değil, çevrimiçi lanetli videoyu izleyenlerin başına musallat oluyor. Samara'nın ünlü televizyondan çıkma sahnesi yine var, ama yeni filmde bu sahne biraz daha değiştirilmiş.

Artık Spam videolara daha fazla dikkat etmek lazım. Değil mi? Fragmana buradan da ulaşabilirsiniz.
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