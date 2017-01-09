Samara yeni Rings filminde korkutmaya hazırlanıyor!

Hasan Uğur Nayır

Uzun zamandır Rings veya Türkçe adıyla Halka filminin yenisinin çıkması bekleniyordu. Sonunda filmin fragmanı yayınlandı. Yeni Rings, 3 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

Aslında daha önce filmin 28 Ekim'de çıkacağına dair kulislerde rivayetler dolaşıyordu, sonra da bir takım nedenlerden dolayı vizyon tarihinin sarktığı söylenmişti.

Bu sefer Samara orijinal filmdeki gibi lanetli video kasetten değil, çevrimiçi lanetli videoyu izleyenlerin başına musallat oluyor. Samara'nın ünlü televizyondan çıkma sahnesi yine var, ama yeni filmde bu sahne biraz daha değiştirilmiş.

Artık Spam videolara daha fazla dikkat etmek lazım. Değil mi? Fragmana buradan da ulaşabilirsiniz.