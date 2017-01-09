Nusret'in fotoğrafı sosyal medyada tüm dünyanın dilinde! ABD'de caps oldu!

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe, ilginç et videolarıyla zaten ülkemizde bir hayli popüler hale gelmişti. Ülkemize ziyaretlerde bulunan yabancı ünlü isimler tarafından da tanınan Nusret'in ünü dün gece itibarıyla NBA'e ve ABD'ye de sıçradı.

Bu olay ise NBA takımlarından Golden State Warriors ile Sacramento Kings arasında Twitter'da gerçekleşen atışma ile başladı. İki takım arasında oynanan maçı, geriden gelerek 117-106'lık skorla GSW kazandı. Bunun üzerine Twitter hesabından "Sacramento'yu geriden gelerek nasıl yendiğimizi izleyin" diyerek maçın özetini paylaştı. Bu paylaşıma Sacramento cephesinden "Hayır" cevabı geldi.

Sonrasında ise GSW, Sacramento cephesinin bu cevabına, Nusret'in et tuzlama videosundaki görüntüsünü atarak cevap verdi. Bu fotoğrafın GSW resmi hesabından paylaşılması ABD ve ülkemizde büyük yankı buldu. İşte o atışma;

Bruno Mars da katıldı

Kısa sürede ABD'de 'meme' (Türkiye'deki caps) olan bu fotoğrafı birçok ünlü isim de paylaştı. Mesela dün gece 27.5 milyon takipçisi olan Bruno Mars da bu fotoğrafı paylaşarak "Veeeee ben yokum" yazdı.

Bu paylaşımlar Twitter'da #saltbae etiketiyle paylaşılıyor. Bu etiketteki BAE('Before anything else'in kısaltması yani 'Herkesten önce gelen')

Görünüşe göre Nusret'in bu fotoğrafı bir süre daha dünyada gündemde kalacak. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?