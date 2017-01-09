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'in ı da tüm dünyanın dilinde! 'de oldu!

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 13:06 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 13:25
Etiketler:
Nusret Nusret Gökçe ABD sosyal medya fenomen fotoğraf Bruno Mars Golden State Warriors sacramento kings Golden State Warriors caps meme
Nusret'in fotoğrafı sosyal medyada tüm dünyanın dilinde! ABD'de caps oldu!

Ünlü bir et restoranının sahibi Gökçe, dün geceden itibaren da 'li kullanıcıların dilinde. Meşhur ı elden ele dolaşıyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe, ilginç et videolarıyla zaten ülkemizde bir hayli popüler hale gelmişti. Ülkemize ziyaretlerde bulunan yabancı ünlü isimler tarafından da tanınan Nusret'in ünü dün gece itibarıyla NBA'e ve 'ye de sıçradı.

Bu olay ise NBA takımlarından Golden State Warriors ile Sacramento Kings arasında Twitter'da gerçekleşen atışma ile başladı. İki takım arasında oynanan maçı, geriden gelerek 117-106'lık skorla GSW kazandı. Bunun üzerine Twitter hesabından "Sacramento'yu geriden gelerek nasıl yendiğimizi izleyin" diyerek maçın özetini paylaştı. Bu paylaşıma Sacramento cephesinden "Hayır" cevabı geldi.

Sonrasında ise GSW, Sacramento cephesinin bu cevabına, Nusret'in et tuzlama videosundaki görüntüsünü atarak cevap verdi. Bu ın GSW resmi hesabından paylaşılması ABD ve ülkemizde büyük yankı buldu. İşte o atışma;

Bruno Mars da katıldı

Kısa sürede ABD'de '' (Türkiye'deki ) olan bu fotoğrafı birçok ünlü isim de paylaştı. Mesela dün gece 27.5 milyon takipçisi olan da bu fotoğrafı paylaşarak "Veeeee ben yokum" yazdı.

Bu paylaşımlar Twitter'da #saltbae etiketiyle paylaşılıyor. Bu etiketteki BAE('Before anything else'in kısaltması yani 'Herkesten önce gelen')

Görünüşe göre Nusret'in bu fotoğrafı bir süre daha dünyada gündemde kalacak. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
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