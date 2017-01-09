Facebook'taki trol paylaşımların kurbanı olmayın

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, ne yazık ki kısa aralıklarla paylaşılan birçok spam gönderinin zemini oluyor. "Dikkat resmileşti, bugün son gün, yarın önemli gün, paylaşmazsanız suçlu sayılırsınız, ocakta yemek kaldı, tüp bitti" gibi mesajlar, birçok kullanıcı tarafından ciddiye alınıyor ve başkalarının da paylaşabilmeleri için paylaşılıyor. Oysa bu tip gönderilerin hiçbir bağlayıcı tarafı bulunmuyor. İşin özü, bunlar spam paylaşımlardan başka bir şey değil.