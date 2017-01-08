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'un hesaplarını kapatmasını kınadı

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Giriş Tarihi: 08.01.2017, 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 11:51
Etiketler:
facebook hamas yasak engel internet
Hamas Facebook'un hesaplarını kapatmasını kınadı

, 'un harekete ait ve yakın 120'den fazla hesabı kapatmasına tepki göstererek, şirkete 'herkese ifade özgürlüğü verilmesi' ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Hamas, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un harekete ait hesaplarını kapatmasını kınadı.

'tan yapılan yazılı açıklamada, yönetiminin harekete ait ve yakın onlarca hesabı kapattığı ifade edildi.

Facebook'un bu uygulamasının öncekilerden daha geniş kapsamlı olduğu belirtilen açıklamada, harekete ait ve yakın 90'ı aşkın hesap ile 30 kişisel hesabın kapatıldığı aktarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile İsrail politikalarının benzer bir tutum benimsediği kaydedilen açıklamada, Facebook'a "herkese ifade özgürlüğü verilmesi" gibi ilkelerine bağlı kalma ve sayfaları yeniden açma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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