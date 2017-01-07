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Bakan Arslan: sistemi kurulacak

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 11:26
Etiketler:
Ahmet Arslan e-posta yerli internet yerli e-posta sistemi arama motoru
Bakan Arslan: Yerli e-posta sistemi kurulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı , sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

yla ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Arslan, "Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizim değerlerimize uygun bir altyapıyla oluşturmayla ilgili çalışma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalışması başlattık" dedi.

Görünüşe göre yakın zamanda yerli arama motoru ve yerli sistemi hayata geçirilecek.

Kaynak: Sabah
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