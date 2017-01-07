Bakan Arslan: Yerli e-posta sistemi kurulacak

Yerli arama motoruyla ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Arslan, "Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizim değerlerimize uygun bir altyapıyla oluşturmayla ilgili çalışma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalışması başlattık" dedi.

Görünüşe göre yakın zamanda yerli arama motoru ve yerli e-posta sistemi hayata geçirilecek.

Kaynak: Sabah