Bakan Arslan: Yerli e-posta sistemi kurulacak

Yerli arama motoruyla ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatan Arslan, "Bunu geliştirmek istiyoruz. Bizim değerlerimize uygun bir altyapıyla oluşturmayla ilgili çalışma sürüyor. Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli. Kamu entegre veri merkeziyle ilgili etüt çalışması başlattık" dedi.
Görünüşe göre yakın zamanda yerli arama motoru ve yerli e-posta sistemi hayata geçirilecek.
Kaynak: Sabah
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