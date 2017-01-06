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'Kahraman polis' da gündem oldu

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 14:23
Etiketler:
sosyal medya internet Fethi Sekin mesaj şehit
'Kahraman polis' Fethi Sekin sosyal medyada gündem oldu

İzmir'deki terör saldırısında cesareti ve kahramanlığıyla büyük bir faciayı önleyen polis memuru için da yağıyor.

Polis memuru Fethi Sekin'in, 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde teröristleri fark ederek canı pahasına müdahalesi ve bu sayede yaşanabilecek büyük bir felaketi önlemesi üzerine hesaplarında çok sayıda paylaşıldı.

Twitter üzerinde dün açılan #FethiSekin başlığı en fazla mesaj paylaşılan hesaplar arasına girdi. Bugün de #Kahramanımız başlıklı hesap ise polis memuruyla ilgili duygularını paylaşmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şehit polis memurunun kahramanlığına ilişkin düşüncelerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, İzmir Adliyesine yolu düşen hemen herkesin simaen de olsa tanıdığı Sekin ile olan anılarını da paylaştı. Bunlar arasında "duruşmaya yetişmek için park yeri arayıp bulamayan bir tercümana polis aracını çekerek yer açması ve başka bir polis tarafından ceza yazılmaması için camına not bırakması" da yer aldı.

Fethi Sekin hakkında, polis okulu yıllığında yazılan "Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip, mert, gakkoş karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" mesajının paylaşıldığı ifadelerde Sekin'in Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile birlikte anılması dikkati çekti.

Sosyal medyada şehit Sekin'in Altınordu Futbol Kulübü altyapısındaki oğlunun Galatasaray altyapısına alınması konusunda da bazı kullanıcılar mesajlar paylaştı.

Galatasaray Spor Kulübü de bu çağrılara kısa sürede yanıt vererek, Sekin Ailesi'nin acısını henüz çok taze ve bu tür kararların alınması için erken olmakla birlikte tüm kamuoyunun Galatasaray altyapısının kapılarının şehidin emanetine ardına kadar açık olduğu, eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkanın Galatasaray camiasının, Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözü olduğu bildirildi.

Facebook da şehit polis memuru 'in kişisel hesabını, "anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.

Kaynak: AA
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