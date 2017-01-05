| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

, için tasarladı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.01.2017, 10:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 10:10
Etiketler:
mars nasa ev şişme ev Eskimo kuzey kutbu Kevin Vipavetz Buz ev
NASA, Mars için ev tasarladı

ların iglo lerini andıran yapılar yüksek radyasyon ve olağanüstü ısı değerlerine karşı buzla kaplanacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (), 'a yollanması planlanan insan kolonisi için tasarladığı yerleşim alanlarının çizimlerini yayımladı. Tasarlanan ler Mars'taki yüksek radyasyon ve olağanüstü ısı değerleri nedeniyle buzla kaplı. 'nda yaşayan ların iglo evlerini andırıyor. Evlerin dış katmanındaki buzun sürekli korunması amacıyla bir su deposu bulunuyor ve bir sistem buzun devamlı kalmasını sağlıyor. NASA'nın Virginia'daki Langley Araştırma Merkezi'nden kıdemli sistem mühendisi projenin geliştirilme aşaması için şöyle konuştu: "On yıllık süre zarfında ihtiyaçları ve hedefleri belirledikten sonra Buz Ev tasarımı için çok sayıda çılgın ve kural dışı fikir bulduk ve fikirler sayesinde evin ses mühendisliği için çözümler ürettik."

Şişirilerek kuruluyor

Kubbe şeklinde olan evler koloniye kolaylık sağlamak amacıyla şişirilerek kuruluyor. Projedeki resmi adı Mars i (The Mars Ice Home) olan barınağın şişirilmesi için geliştirilmiş tüp şeklindeki cihazın girişi, ev tamamen şiştiği zaman kalın bir buz tabakasıyla kaplanıyor. Tasarımı yapan mühendisler "Mars Buz Evi, sahip olduğu avantajlarla da cezbedici bir konsept oluşturuyor. Hafif ve basit robotlarla taşınabiliyor ve yeri değiştirilebiliyor. Koloni gelmeden önce suyla doluyor" sözleriyle evin Mars şartlarında pratik bir kullanımı olduğunu söylüyor. Projeyi geliştiren araştırma merkezinde görev yapan uzman Sheila Ann Thibeault ise "Buz Ev'de kullanılan maddeler ultraviole ışınlar, yüklü partikül radyasyonu, atomik oksijenler, perkloratlar ve toz fırtınalarının olduğu Mars'ın sert atmosferine uzun yıllar dayanmak zorunda" diye konuştu. "Buz Ev"in asıl amacı astronotları kozmik ışınlar gibi yüksek radyasyondan korumak. Zira bu ışınlar hücrelere zarar veriyor ve kanser ve akut radyasyon sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu özellik Buz Ev'i Kızıl Gezegen için tasarlanmış diğer ev projelerine üstün kılıyor. Evin hafif olması, şişirilebilmesi ve gün ışığını içine almadı da tercih edilme şansını artırıyor.

Kaynak: Sabah
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5560
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın