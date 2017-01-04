Yandex Haritalar'a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi

Şu anda ülkemizde kullanılan en popüler harita hizmetlerinden olan Yandex Haritalar'a yeni özellikler eklendi. Yandex'in, gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı Yandex Haritalar uygulamasına sadece Yandex Navigasyon'da bulunan sesli navigasyon özelliği ve yürüyüş yolları özelliği eklendi.

Özellikle yürümeyi seven kullanıcıların yoğun olarak faydalanabileceği yeni güncellemeyle kullanıcılar artık ulaşmak istedikleri noktaya doğru rota oluşturduktan sonra yürüme yolu tercihini de yapabilecekler. Geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlarda haritalara eklenen yürüyüş yolları özelliği mobil tarafta da hizmete sunuldu.