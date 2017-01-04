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lar'a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 15:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 15:41
Etiketler:
yandex internet harita Yandex Haritalar güncelleme yeni özellik
Yandex Haritalar'a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi

Navigasyon’da bulunan sesli navigasyon özelliği Yandex lar’a da eklendi.

Emre Çetinkaya

Şu anda ülkemizde kullanılan en popüler hizmetlerinden olan Yandex Haritalar'a ler eklendi. Yandex'in, gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı Haritalar uygulamasına sadece Yandex Navigasyon'da bulunan sesli navigasyon özelliği ve yürüyüş yolları özelliği eklendi.

İlgili: Yandex'in harita ve navigasyonu günde ne kadar internet yiyor?

Özellikle yürümeyi seven kullanıcıların yoğun olarak faydalanabileceği yeni yle kullanıcılar artık ulaşmak istedikleri noktaya doğru rota oluşturduktan sonra yürüme yolu tercihini de yapabilecekler. Geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlarda haritalara eklenen yürüyüş yolları özelliği mobil tarafta da hizmete sunuldu.
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