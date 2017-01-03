Youtube Red, Avrupa'ya geliyor

Google'ın 2015 yılında tanıttığı reklamsız ve çevrimiçi video platformu YouTube Red, orijinal programlarıyla da kullanıcısına özel bir hizmet vermeyi vadediyor. Youtube bu sevilen hizmetini görünüşe göre 2017 yılında daha fazla ülkede hizmete sunulacak.

The Telegraph'ın haberine göre Youtube Red, 2017 yılı içerisinde başta Birleşik Krallık olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinde de hizmete sunulmuş olacak. Youtube Red'in aylık üyelik ücretinin şu anda 9.99 dolar olduğunu ve ülkemizde de hizmete sunulması halinde 9.99 TL fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

YouTube Red'in şu an itibarıyla 1.5 milyon üyesi olduğunu da belirtelim.