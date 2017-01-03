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Red, 'ya geliyor

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 21:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 21:24
Etiketler:
google youtube Youtube Red uygulama hizmet avrupa
Youtube Red, Avrupa'ya geliyor

'ın Red i ABD, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin ardından 'ya da geliyor.

Emre Çetinkaya

'ın 2015 yılında tanıttığı reklamsız ve çevrimiçi video platformu YouTube Red, orijinal programlarıyla da kullanıcısına özel bir vermeyi vadediyor. bu sevilen hizmetini görünüşe göre 2017 yılında daha fazla ülkede hizmete sunulacak.

The Telegraph'ın haberine göre Youtube Red, 2017 yılı içerisinde başta Birleşik Krallık olmak üzere, diğer ülkelerinde de hizmete sunulmuş olacak. Youtube Red'in aylık üyelik ücretinin şu anda 9.99 dolar olduğunu ve ülkemizde de hizmete sunulması halinde 9.99 TL fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

'in şu an itibarıyla 1.5 milyon üyesi olduğunu da belirtelim.
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