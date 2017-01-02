Video: Efsane dövüşçü, 48 saniyede nakavt oldu!

Dünyanın en ünlü UFC dövüşçülerinden olan Ronda Rousey için 2017 pek de iyi başlamadı. Rousey, geçtiğimiz gece Brezilyalı dövüşçü Amanda Nunes ile karşı karşıya geldi ve ilk round'da, 48. saniyede dövüşü kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Rousey, böylelikle 1 yılı aşkın süredir ilk kez yenildi.

Bu heyecanlı karşılaşmayı aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. İyi seyirler.