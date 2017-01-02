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da yazılanlara dikkat. Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 10:43
Etiketler:
Bekir Bozdağ adalet bakanı sosyal medya terör suç
Sosyal medyada yazılanlara dikkat. Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi

Bozdağ, "dan, ü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre tur." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemlerinin suç olduğunu vurgulayarak, cumhuriyet savcılarının görevinin suçları soruşturmak ve deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmak olduğunu belirtti.

Bozdağ, Twitter hesabında, saldırılarının ardından yapılan yorum ve paylaşımlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır."

Kaynak: Sabah
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