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, neden i yönetmiyor?

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 17:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 17:12
Etiketler:
Blade Runner ridley scott Süper kahraman sinema film
Ridley Scott, neden süper kahraman filmi yönetmiyor?

Her yönetmenin bir tarzı vardır. İşte Scott'ın söyledikleri.

Mahmut Saral

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ridley Scott, şimdiye kadar Alien, Blade Runner, Gladyatör, Hannibal ve Kara Şahin Düştü gibi başarılı lerle karşımıza çıkmıştı. Peki Scott, neden hiç süper kahraman filmi yönetmiyor? Öyle ya, özellikle son yıllarda Hollywood'ta filmi fırtınası var.

Movieweb'te yer alan bilgilere göre Scott, bu tip filmlere ilgi duymuyor, zira bu tip filmlerin güzel ve gerçekçi hikayelerden yoksun olduğu görüşünde. Bu sebeple de kendisine daha evvel birkaç kez teklif edilen bu tip filmleri kabul etmediğini söylüyor. Ayrıca Scott, aklı başında, başarılı filmler yapmaya devam etmek istediğini de ekliyor.

'ın yeni filmi Blade Runner 2049, 6 Ekim 2017 itibarıyla vizyonda olacak.

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