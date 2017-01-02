Ridley Scott, neden süper kahraman filmi yönetmiyor?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Ridley Scott, şimdiye kadar Alien, Blade Runner, Gladyatör, Hannibal ve Kara Şahin Düştü gibi başarılı filmlerle karşımıza çıkmıştı. Peki Scott, neden hiç süper kahraman filmi yönetmiyor? Öyle ya, özellikle son yıllarda Hollywood'ta süper kahraman filmi fırtınası var.

Movieweb'te yer alan bilgilere göre Scott, bu tip filmlere ilgi duymuyor, zira bu tip filmlerin güzel ve gerçekçi hikayelerden yoksun olduğu görüşünde. Bu sebeple de kendisine daha evvel birkaç kez teklif edilen bu tip filmleri kabul etmediğini söylüyor. Ayrıca Scott, aklı başında, başarılı filmler yapmaya devam etmek istediğini de ekliyor.

Ridley Scott'ın yeni filmi Blade Runner 2049, 6 Ekim 2017 itibarıyla vizyonda olacak.