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'tan 'daki sıyla ilgili

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 12:37
Etiketler:
apple tim cook twitter mesaj Reina terör saldırı açıklama
Tim Cook'tan Reina'daki terör saldırısıyla ilgili mesaj

CEO'su , hesabından 'da gerçekleştirilen sıyla ilgili Türkçe yayınladı.

Emre Çetinkaya

Hepimizin bildiği üzere bu gece saatlerinde İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından Reina'da sı gerçekleşti. Bu saldırının ardından ne yazık ki 39 kişi hayatını kaybetti ve 65 kişi yaralandı. Terör saldırısının hemen ardından tüm dünyadan İstanbul için yağdı.

Teknoloji dünyası da bu saldırıya kayıtsız kalmadı. Apple CEO'su Tim Cook, saldırının hemen ardından konuyla ilgili Türkçe bir mesaj yayınladı. İşte Cook'un o mesajı;
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