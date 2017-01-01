Tim Cook'tan Reina'daki terör saldırısıyla ilgili mesaj

Hepimizin bildiği üzere bu gece saatlerinde İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından Reina'da terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından ne yazık ki 39 kişi hayatını kaybetti ve 65 kişi yaralandı. Terör saldırısının hemen ardından tüm dünyadan İstanbul için mesaj yağdı.

Teknoloji dünyası da bu saldırıya kayıtsız kalmadı. Apple CEO'su Tim Cook, saldırının hemen ardından konuyla ilgili Türkçe bir mesaj yayınladı. İşte Cook'un o mesajı;