New York'ta yeraltı metro istasyonlarında WiFi dönemi

Bundan aylarda önce New York'ta yetkililer, 2016'nın sonuna kadar yeraltı metrolarına WiFi hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurmuşlardı. Verilen söz tutuldu ve geçtiğimiz gün itibarıyla New York'un yeraltı metrolarında ücretsiz WiFi dönemi başladı.

Artık New York'ta 279 istasyonda da internet erişimi var. New York metrosu yolcuları, artık telefon ya da tabletlerinde "Transit Kablosuz WiFi" seçeneğine sahipler.