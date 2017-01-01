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'ta istasyonlarında dönemi

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 20:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 20:55
Etiketler:
New York yeraltı metro metro istasyonları wifi ücretsiz internet
New York'ta yeraltı metro istasyonlarında WiFi dönemi

'ta artık istasyonlarında hizmeti verilmeye başladı.

Emre Çetinkaya

Bundan aylarda önce New York'ta yetkililer, 2016'nın sonuna kadar larına WiFi hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurmuşlardı. Verilen söz tutuldu ve geçtiğimiz gün itibarıyla 'un yeraltı metrolarında dönemi başladı.

Artık New York'ta 279 istasyonda da erişimi var. New York metrosu yolcuları, artık telefon ya da tabletlerinde "Transit Kablosuz WiFi" seçeneğine sahipler.
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omc omc

Darısı İSTANBUL a :)

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cevapla 02.01.2017 15:36
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