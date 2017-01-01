Deadpool lider! 2016'nın korsan olarak en çok izlenen 10 filmi

12 Şubat 2016 tarihinde vizyona giren Deadpool, gişede büyük beğeni toplamış ve 783 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek devam filminin de müjdesini vermişti. Görünüşe göre bu film yalnızca gişede değil, korsan mecralarda da fırtınalar estirmiş.

Torrentfreak'te yer alan bilgilere göre Deadpool, 2016 yılının en çok korsan indirilen filmi oldu.

İşte 2016'nın en çok korsan indirilen 10 filmi:

1 Deadpool

2 Batman v Superman: Dawn of Justice

3 Captain America Civil War

4 Star Wars The Force Awakens

5 X-Men Apocalypse

6 Warcraft

7 Independence Day: Resurgence

8 Suicide Squad

9 Finding Dory

10 The Revenant