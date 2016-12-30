| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

istler 'da istedikleri gibi hareket ediyorlar

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 30.12.2016, 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 10:37
Etiketler:
internet youtube video terör paylaşım propaganda
Teröristler Youtube'da istedikleri gibi hareket ediyorlar

ABD merkezli sitesi , örgütlerinin üssü haline geldi. PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleri Türkiye’de de temsilciliği bulunan video paylaşım sitesi üzerinden serbestçe yayınlar yaparak örgüte terörist yetiştiriyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinde terör propagandasına göz yummayan YouTube, Türkiye'yi tehdit eden örgütlerine sağladığı açık destek nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Hassas bir filtreleme sistemine sahip olduğu bilinen , Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine serbestçe eylem ve hizmeti sağlıyor. Yapılan şikâyetler sonuçsuz kalıyor.

ADETA ONLİNE TERÖR KAMPI

"İfade özgürlüğü" mazeretine sığınan YouTube, binlerce kişinin katili olan PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin reklamını yapmaktan geri durmuyor. Binlerce abonesi bulunan kanallardan yükselen şiddet propagandasıyla terörist devşiriliyor.

YouTube'da terör örgütleriyle ilgili kelimeler aratıldığında kullanıcılar doğrudan bu hain örgütlerin propaganda içeriklerinden oluşan binlerce nun bulunduğu kanallara yönlendiriliyor.

YOUTUBE FETÖ'NÜN EMRİNDE

Teröristlere "şehit", sivillere ve güvenlik güçlerimize karşı terör saldırılarına "intikam eylemi" adını veren bu videoları görmezden gelen YouTube'un son olarak 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)talimatlarını harfiyen yerine getirdiği ortaya çıktı.

Son yaşanan olayda YouTube, FETÖ'nün 2014'te STV'de yayınladığı Rus büyükelçiye suikast sahnesi ile Karlov suikasti arasındaki çarpıcı benzerlikleri anlatan haberleri yüzünden 24 TV'nin binlerce takipçili kanalını FETÖ'nün ABD merkezli propaganda kuruluşundan gelen talep üzerine hiçbir ikazda bulunmadan kapattı.

24 yönetimi, bu gelişme üzerine YouTube'a karşı dava açmaya karar verdi.

TERÖRE KARŞI ÇİFTE STANDART

Batı'ya yönelik terör tehditleriyle mücadelede İngiltere ve ABD gibi ülkelerle üst düzey işbirliği protokolleri oluşturan YouTube, konu Türkiye olduğunda kamuoyunun tüm tepkilerine kayıtsız kalarak terör örgütlerinin faaliyetlerine açık şekilde aracılık ediyor.

Kaynak: Sabah
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Murat Murat

O teröristler bir gün kendilerinin basina bela olacaklar insaallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:39
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5539
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın