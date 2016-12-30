Reddit kurucusu, ünlü tenisçi Serena Williams ile nişanlandı

Ünlü sosyal paylaşım ve tartışma sitesi Reddit'in ortak kurucularından olan Alexis Ohanian, şu an kadınlar tenis sıralamasında birinci sırada yer alan Serena Williams ile nişanlandı. Duyuruyu da aşağıdaki Reddit tarzını yansıtan görselle yaptılar. Ohanian, yaptığı teklif kabul edilince "Beni dünyanın en mutlu erkeği yaptın" mesajını paylaşmayı da ihmal etmedi. Ne diyelim, mutlu çiftin mutluluğu daim olsun.