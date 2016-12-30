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kurucusu, ünlü çi ile nişanlandı

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 17:28
Etiketler:
Alexis Ohanian Serena Williams reddit sosyal medya nisan tenis
Reddit kurucusu, ünlü tenisçi Serena Williams ile nişanlandı

Birisi sanal dünyanın, diğeri de in yıldızı.

Mahmut Saral

Ünlü sosyal paylaşım ve tartışma sitesi Reddit'in ortak kurucularından olan Alexis Ohanian, şu an kadınlar sıralamasında birinci sırada yer alan Serena Williams ile nişanlandı. Duyuruyu da aşağıdaki tarzını yansıtan görselle yaptılar. Ohanian, yaptığı teklif kabul edilince "Beni dünyanın en mutlu erkeği yaptın" mesajını paylaşmayı da ihmal etmedi. Ne diyelim, mutlu çiftin mutluluğu daim olsun.
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sozluk sozluk

sana degil sanal. Yanlis yazmissin... spot kismini.

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cevapla 30.12.2016 17:14
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