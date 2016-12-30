Mobil internet bağlantılarında problem yaşanıyor! Sebebi belli mi?

Geçtiğimiz iki gün boyunca özellikle İstanbul'da ciddi bir elektrik kesinti problemi var. İstanbul'da iki gündür ara ara elektrik kesintileri oluyor ve görünüşe göre bu problem tam olarak giderebilmiş değil.
Elektrik kesintilerinin ardından akşam saatlerinde 20:15 civarında mobil internet kesintisi baş gösterdi. Şu anda kendim de yaşadığım için Türk Telekom'un yaklaşık yarım saat boyunca mobil internet sağlayamadığını belirtelim. Bu durumdan çevredeki başka insanların da etkilendiği bilgisini aldık. Ancak bu sorunun Türk Telekom özelinde mi yoksa tüm operatörlerde mi olduğunu şu an için bilemiyoruz.
Ayrıca sorunun hem 3G hem de 4.5G şebekelerinde yaşandığını söyleyelim.
Bunların yanı sıra bu sorunun sebebi henüz bilinmiyor. Zira GSM operatörlerinden bu konuyla ilgili resmi bir bilgi henüz verilmedi. Bu konuyla ilgili elimize resmi bilgiler ulaşır ulaşmaz sizleri de bilgilendireceğiz.
Peki siz bu kesintiden etkilendiniz mi? Bulunduğunuz bölgeyi ve kullandığınız GSM operatörünü bize yazabilirseniz sorun hakkında daha fazla fikir edinebiliriz.
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İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesinden yazıyorum. Elektrikler kesildikten sonra mobil internet ve telefonlar da çalışmadı. Arama yapılamadı, sinyal yoktu. (Vodafone abonesiyim)cevapla 31.12.2016 10:08
İnternet çok pis yavaş neden ki????????cevapla 31.12.2016 00:06
İstanbul, Güngören taraflarında ben de aynı saatlerde bu sorunu yaşadım. İlk defa mobil internetin komple olmadığını gördüm. Elektrik de olmadığından aklıma ne senaryolar geldi neler..cevapla 30.12.2016 21:50
Balıkesir, Edremit ilcesindeyiz yaklasik üç gündür wodafonenet interneti kullansmiyiruz, cep telefonu uzerinden internete baglaniyiruz. Musteri temsilcisi huz yenilemesi yapicaz diyor baska birsey yok.cevapla 30.12.2016 23:25
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