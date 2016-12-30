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Mobil bağlantılarında yaşanıyor! Sebebi belli mi?

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 21:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 21:34
Etiketler:
internet mobil internet gsm operatör elektrik kesintisi problem mobil internet problem mobil veri
Mobil internet bağlantılarında problem yaşanıyor! Sebebi belli mi?

İki gündür ülkemizde ara ara yaşanan elektrik kesintilerinden sonra az önce geniş çaplı mobil kesintisi yaşandı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz iki gün boyunca özellikle İstanbul'da ciddi bir elektrik kesinti i var. İstanbul'da iki gündür ara ara elektrik kesintileri oluyor ve görünüşe göre bu problem tam olarak giderebilmiş değil.

Elektrik kesintilerinin ardından akşam saatlerinde 20:15 civarında mobil kesintisi baş gösterdi. Şu anda kendim de yaşadığım için Türk Telekom'un yaklaşık yarım saat boyunca sağlayamadığını belirtelim. Bu durumdan çevredeki başka insanların da etkilendiği bilgisini aldık. Ancak bu sorunun Türk Telekom özelinde mi yoksa tüm lerde mi olduğunu şu an için bilemiyoruz.

Ayrıca sorunun hem 3G hem de 4.5G şebekelerinde yaşandığını söyleyelim.

Sebebi ne?

Bunların yanı sıra bu sorunun sebebi henüz bilinmiyor. Zira GSM operatörlerinden bu konuyla ilgili resmi bir bilgi henüz verilmedi. Bu konuyla ilgili elimize resmi bilgiler ulaşır ulaşmaz sizleri de bilgilendireceğiz.

Peki siz bu kesintiden etkilendiniz mi? Bulunduğunuz bölgeyi ve kullandığınız GSM operatörünü bize yazabilirseniz sorun hakkında daha fazla fikir edinebiliriz.
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Ahmet Ahmet

İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesinden yazıyorum. Elektrikler kesildikten sonra mobil internet ve telefonlar da çalışmadı. Arama yapılamadı, sinyal yoktu. (Vodafone abonesiyim)

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evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 10:08
özkan özkan

istanbul bayrampaşa vodafone

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evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 09:02
M demir M demir

İnternet çok pis yavaş neden ki????????

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 00:06
Ezgi Ezgi

İstanbul, Güngören taraflarında ben de aynı saatlerde bu sorunu yaşadım. İlk defa mobil internetin komple olmadığını gördüm. Elektrik de olmadığından aklıma ne senaryolar geldi neler..

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evet3
hayır0
cevapla 30.12.2016 21:50
Gurcel Gurcel

Balıkesir, Edremit ilcesindeyiz yaklasik üç gündür wodafonenet interneti kullansmiyiruz, cep telefonu uzerinden internete baglaniyiruz. Musteri temsilcisi huz yenilemesi yapicaz diyor baska birsey yok.

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 23:25
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