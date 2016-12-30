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lab'ın ardından , Dizibox ve 'a da geldi!

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 21:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 21:44
Etiketler:
internet dizi yabancı dizi yasak dizi yasak dizilab Dizipub Dizi box dizimag erişim yasağı engel
Dizilab'ın ardından Dizimag, Dizibox ve Dizipub'a da yasak geldi!

Ülkemizde yabancı izleme sitelerine birer birer geliyor. Kısa bir süre önce 'ın engellenmesinin ardından , Dizibox ve 'e de mahkeme kararıyla geldi.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz günlerde sizlere ülkemizde bir hayli popüler olan yabancı izleme sitesi Dizilab'a nın geldiğinden söz etmiştik. Bu karar sitenin takipçilerini üzmüş olsa da elbette 'ın farklı alternatifleri de vardı. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş bu sitelere de geliyor.

Bugün gelen habere göre Dizilab'ın ardından mahkeme kararıyla diğer popüler dizi izleme siteleri olan Dizimag, Dizibox ve Dizipub gibi sitelere de erişim yasağı geldi.

Şu anda bu sitelere giriş yapmayı deneyen kullanıcıları şu mesajla karşılaşıyorlar;

Öte yandan daha önce de birçok dizi sitesine, telif hakları gibi ihlallerden dolayı erişim yasağı uygulanmıştı.
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uppplv uppplv

kapatma ve yasaklama sebebini açıklarsın !!!

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evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 09:38
Deadspace Deadspace

Yapmaya 2 tane izlediğim ortam gitti desenize

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evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 00:32
tayyar tayyar

Türkiyede yasak, DNS değiştirin yada VPN le girilebiliyor.

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evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 23:20
emrahsii emrahsii

Teşvik etmiş gibi olmayayım ama Opera
da vpn i açarak sıkıntısız giriliyor sitelere.

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evet1
hayır0
cevapla 30.12.2016 21:48
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