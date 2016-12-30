Dizilab'ın ardından Dizimag, Dizibox ve Dizipub'a da yasak geldi!

Geçtiğimiz günlerde sizlere ülkemizde bir hayli popüler olan yabancı dizi izleme sitesi Dizilab'a erişim yasağının geldiğinden söz etmiştik. Bu karar sitenin takipçilerini üzmüş olsa da elbette Dizilab'ın farklı alternatifleri de vardı. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş bu sitelere de yasak geliyor.

Bugün gelen habere göre Dizilab'ın ardından mahkeme kararıyla diğer popüler dizi izleme siteleri olan Dizimag, Dizibox ve Dizipub gibi sitelere de erişim yasağı geldi.

Şu anda bu sitelere giriş yapmayı deneyen internet kullanıcıları şu mesajla karşılaşıyorlar;

Öte yandan daha önce de birçok dizi sitesine, telif hakları gibi ihlallerden dolayı erişim yasağı uygulanmıştı.