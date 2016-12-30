Dizilab'ın ardından Dizimag, Dizibox ve Dizipub'a da yasak geldi!

Geçtiğimiz günlerde sizlere ülkemizde bir hayli popüler olan yabancı dizi izleme sitesi Dizilab'a erişim yasağının geldiğinden söz etmiştik. Bu karar sitenin takipçilerini üzmüş olsa da elbette Dizilab'ın farklı alternatifleri de vardı. Ancak görünüşe göre yavaş yavaş bu sitelere de yasak geliyor.
Bugün gelen habere göre Dizilab'ın ardından mahkeme kararıyla diğer popüler dizi izleme siteleri olan Dizimag, Dizibox ve Dizipub gibi sitelere de erişim yasağı geldi.
Şu anda bu sitelere giriş yapmayı deneyen internet kullanıcıları şu mesajla karşılaşıyorlar;
Öte yandan daha önce de birçok dizi sitesine, telif hakları gibi ihlallerden dolayı erişim yasağı uygulanmıştı.
kalan karakter 1000
kapatma ve yasaklama sebebini açıklarsın !!!cevapla 31.12.2016 09:38
Yapmaya 2 tane izlediğim ortam gitti desenizecevapla 31.12.2016 00:32
Türkiyede yasak, DNS değiştirin yada VPN le girilebiliyor.cevapla 30.12.2016 23:20
Teşvik etmiş gibi olmayayım ama Opera
da vpn i açarak sıkıntısız giriliyor sitelere.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.