| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

in yeni sı: Kızların bacakları!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 29.12.2016, 22:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016, 22:31
Etiketler:
sosyal medya ilginç fotoğraf internet tartışma
İnternetin yeni tartışması: Kızların bacakları!

ara ara lara sahne oluyor. İşte bunlardan en yenisi. Kızların bacakları nerede?

Emre Çetinkaya

Aslına bakarsanız internet dünyasında hemen her gün birbirinden lar oluyor. Ancak bazıları fenomen olabiliyor. Buna aylar önce ortaya çıkan ve rengi belli olmayan kadın elbisesini örnek gösterebiliriz. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak Reddit'te ortaya çıkan bu yeni ta siz de dikkat ettiysenız kızların bacakları birbirine girmiş ve hangi bacak hangi kızın anlaşılmıyor.

Aşağıdaki fotoğrafta hangi bacak hangi kızın net olarak bulabilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Deadspace Deadspace

Açıkçası kimin bacağı olup olmadığını siz söyleyince düşündüm ondan önce benim için barizdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:51
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5531
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın