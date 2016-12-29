İnternetin yeni tartışması: Kızların bacakları!

Aslına bakarsanız internet dünyasında hemen her gün birbirinden ilginç tartışmalar oluyor. Ancak bazıları fenomen olabiliyor. Buna aylar önce ortaya çıkan ve rengi belli olmayan kadın elbisesini örnek gösterebiliriz. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak Reddit'te ortaya çıkan bu yeni fotoğrafta siz de dikkat ettiysenız kızların bacakları birbirine girmiş ve hangi bacak hangi kızın anlaşılmıyor.

Aşağıdaki fotoğrafta hangi bacak hangi kızın net olarak bulabilirsiniz.