İnternetin yeni tartışması: Kızların bacakları!

Aslına bakarsanız internet dünyasında hemen her gün birbirinden ilginç tartışmalar oluyor. Ancak bazıları fenomen olabiliyor. Buna aylar önce ortaya çıkan ve rengi belli olmayan kadın elbisesini örnek gösterebiliriz. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.
İlk olarak Reddit'te ortaya çıkan bu yeni fotoğrafta siz de dikkat ettiysenız kızların bacakları birbirine girmiş ve hangi bacak hangi kızın anlaşılmıyor.
Aşağıdaki fotoğrafta hangi bacak hangi kızın net olarak bulabilirsiniz.
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Açıkçası kimin bacağı olup olmadığını siz söyleyince düşündüm ondan önce benim için barizdicevapla 30.12.2016 13:51
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