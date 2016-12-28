En hızlı ve en yavaş internet hızına sahip ülkeler

İnternet hızınızdan memnun musunuz?

Mobil tarafta 4.5G, ev internetinde de fiber bağlantı ağları giderek genişliyor. Eskiye kıyasla fiyatlarda da düşüşler söz konusu, ama adil kullanım kotası hala birçok kullanıcının canını sıkıyor.

Peki dünyada en hızlı internet bağlantılarına hangi ülkeler sahip?

Fastmetrics sitesindeki verilerden yola çıkarsak, 26.7 Mbps ortalama bağlantı hızıyla ilk sırada Güney Kore yer alıyor.

Ortalama internet hızı en yüksek 10 ülke:

1. Güney Kore - 26.7 Mbps

2. İsveç - 19.1

3. Norveç - 18.8

4. Japonya - 17.4

5. Hollanda - 17.0

6. Hong Kong - 16.8

7. İsviçre - 16.7

8. Letonya - 16.7

9. Finlandiya - 16.6

10. Danimarka - 16.1

Dünyanın en hızlı interneti Seul'de

Güney Kore'nin başkenti Seul, birçok konuda olduğu gibi internet konusunda da gelişmiş çözümler sunan bir adres. Dospeedtest verilerine göre Seul'de download hızı yaklaşık 1.5 Gbps. Upload hızı ise, 1.5 Gbps civarlarında. Onu Tokyo ve Hong Kong izliyor.

Türkiye'de ortalama interent hızı kaç Mbps?

Son verilere göre Türkiye, ortalama 6.3 Mbps internet hızına sahip.

İşte en yavaş internet hızına sahip 10 ülke (Dospeedtest sitesinin sıralaması):

10. Malezya

9. Kazakistan

8. Endonezya

7. Suriye

6. Bolivya

5. Hindistan

4. İran

3. Nijerya

2. Nepal

1. Libya