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En hızlı ve en yavaş hızına sahip ülkeler

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 10:13
Etiketler:
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En hızlı ve en yavaş internet hızına sahip ülkeler

'ye yetişebilmek çok zor görünüyor. Peki ya ülkemiz ne durumda?

Mahmut Saral

İnternet hızınızdan memnun musunuz?

Mobil tarafta 4.5G, ev inde de fiber bağlantı ağları giderek genişliyor. Eskiye kıyasla fiyatlarda da düşüşler söz konusu, ama adil kullanım kotası hala birçok kullanıcının canını sıkıyor.

Peki dünyada en hızlı internet bağlantılarına hangi ülkeler sahip?

Fastmetrics sitesindeki verilerden yola çıkarsak, 26.7 Mbps ortalama bağlantı hızıyla ilk sırada Güney Kore yer alıyor.

Ortalama internet hızı en yüksek 10 ülke:

1. - 26.7 Mbps

2. İsveç - 19.1

3. Norveç - 18.8

4. Japonya - 17.4

5. Hollanda - 17.0

6. Hong Kong - 16.8

7. İsviçre - 16.7

8. Letonya - 16.7

9. Finlandiya - 16.6

10. Danimarka - 16.1

Dünyanın en hızlı interneti Seul'de

Güney Kore'nin başkenti Seul, birçok konuda olduğu gibi internet konusunda da gelişmiş çözümler sunan bir adres. Dospeedtest verilerine göre 'de download hızı yaklaşık 1.5 Gbps. Upload hızı ise, 1.5 Gbps civarlarında. Onu Tokyo ve Hong Kong izliyor.

Türkiye'de ortalama interent hızı kaç Mbps?

Son verilere göre Türkiye, ortalama 6.3 Mbps internet hızına sahip.

İşte en yavaş internet hızına sahip 10 ülke (Dospeedtest sitesinin sıralaması):

10. Malezya

9. Kazakistan

8. Endonezya

7. Suriye

6. Bolivya

5. Hindistan

4. İran

3. Nijerya

2. Nepal

1. Libya
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Murat Murat

6 mb kullanan mi kaldı çoğu yerde en az 12 mb.

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cevapla 28.12.2016 14:33
Osman Osman

Güzel bir değerlendirme olmuş emeğinize sağlık
Peki türkiyede en hızlı internet sağlayıcısı hangi firma böyle bir araştırma varsa paylaşırsanız sevinirim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 12:10
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