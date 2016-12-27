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nda izlenebilecek en iyi ler

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 10:29
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Yılbaşında izlenebilecek en iyi filmler

a evde, aileniz ve arkadaşlarınızla merhaba demeyi düşünüyorsanız buraya bir göz atın.

Mahmut Saral

Jingle All The Way (Babam Söz Verdi)

Çocuğunuza bir oyuncak sözü veriyorsunuz ve o oyuncağı almak için acele etmiyorsunuz. Sonra öğreniyorsunuz ki o oyuncak çoktan bitmiş bile. Peki gecesine kadar o oyuncağı bulma şansınız olabilir mi? Bir de rakibiniz varsa üstelik? Arnold Schwarzenegger'ın başrolde yer aldığı , aktörün nadir aile filmlerinden bir tanesi.

Gremlins (Gremlinler)

Mucit Randall Peltzer, oğluna hediye olarak özel bir yaratık getirir, ama bu yaratığın parlak ışık ve su gibi unsurlardan korunması gerekiyor. Aksi halde çok kötü sonuçlar doğabilir. Bir yandan telaşı yaşanırken bir yandan da büyük bir felaketin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tabii bu esnada siz de çoğu kez gülüyorsunuz.

Oh Olsun

Hale Soygazi, , , Hulusi Kentmen, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve daha birçok efsane ismin bir araya geldiği bu filmde, beklenmedik bir aşk konu ediliyor. Ailelerin haberi yoktur, ama kardeşler ve arkadaşların yardımıyla bu aşkın devamlılığı sağlanır. Tabii bu esnada komik olaylar da eksik olmaz.

#Sayfa#

Zor Ölüm

Bruce Willis'i tarihine altın harflerle kazıyan serinin ilk filmi. Yılbaşında bir aksiyon filmi de ne alaka diye düşünmeyin. Aksiyonun yanında esprili yapısı ve tabii ki Willis faktörüyle sizi keyifli saatler bekliyor.

Milyarder

Mesudiye'li Mesut, bir tren istasyonunda şef olarak çalışmaktadır. Orta halli bir yaşam süren, fazlasını istemeyen bir adamdır. Yılbaşı şansına bir piyango bileti de o alır ve büyük ikramiye ona çıkar. Ancak daha ikramiyeyi almadan hayatı büyük ölçüde değişecektir. Para mutluluk getirir mi, tekrar düşünün. 'in en güzel filmlerinden bir tanesi.

The Holiday (Tatil)

Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black ve Kate Winslet'in rol aldığı sıcak bir film. İşinizden, günlük rutinlerinizden, kısacası sürdürdüğünüz hayatınızdan sıkıldınız ve bir süreliğine de olsa tamamen farklı bir hayat mı yaşamak istiyorsunuz? Belki bu esnada yeni insanlar da tanıyabilir ve aslında daha önce hiç mutlu olmadığınızı fark edersiniz? İşte karşınızda Tatil.

#Sayfa#

Tim Burton's The Nightmare Before Christmas (Noel Gecesi Kabusu)

Belki de izleyebileceğiniz en gotik animasyon filmlerinden bir tanesi. Stop Motion tekniği kullanılarak hazırlanan filmde, alternatif bir dönemi aktarılmaya çalışılıyor. tarafından yönetilen film, En iyi Özel Efektler dalında Oscar'a aday da olmuştu.

Hababam Sınıfı Üç Buçuk

Hababam Sınıfı serisinin belki de en farklı filmi. Okul Müdürü Deli Bedri ve eşi Bedriye, kar tatili sebebiyle okulda kalan öğrencilere korkutucu şakalar hazırlayarak zehir tadında bir tatil geçirmelerini amaçlamaktadır. Filmde Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ve Şafak Sezer gibi oyuncular rol alıyor.

Grinch (Grinç)

Herkes yeni yılı ve kutlamaları sever, ama bir kişi hariç: Çirkin yaratık . Bu yaratık, Noel döneminde mutlu olan ve birbirlerine hediyeler alan insanların bu mutlu tavırlarından hoşnut olmaz ve onlara olabildiğince kötü bir Noel dönemi yaşatmak için elinden geleni yapar. Filmde bu yaratığı ünlü komedyen canlandırıyor.

#Sayfa#

The Polar Express (Kutup Ekspresi)

'in başrolde yer aldığı bu animasyon filminde, Noel gecesine ve Noel Baba'ya artık pek inancı kalmayan küçük bir çocuğun başından geçen heyecan verici olaylar anlatılıyor. Gecenin bir yarısı evinizin önüne bir tren geliyor ve bu trenle daha önce hayalini bile kuramadığınız bir dünyaya adım atıyorsunuz.

Home Alone Evde Tek Başına)

Evet, bu filmin olmadığı bir liste düşünülemez haliyle. Tüm seriyi tavsiye ediyoruz.

Bonus:

Cennet Mahallesi ve Çarli dizilerinin yılbaşı bölümleri.
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Deadspace Deadspace

Bonusa iyi güldüm güzel olmuş

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cevapla 28.12.2016 00:27
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