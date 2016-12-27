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Yaz i uygulaması devam edecek mi?

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 17:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 17:54
Etiketler:
saat yaz saati yaz saati uygulaması kış saati
Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

İnternette imza kampanyaları da başlatılmıştı. Numan Kurtulmuş cevap verdi.

Bildiğiniz gibi ülkemizde yakın zamanda kalıcı saat uygulamasına geçilmişti. Bundan böyle ler ileriye ya da geriye alınmayacak. Bunun enerji tasarrufu da sağlayacağı belirtilmişti.

Uygulamadan memnun olanlar olduğu gibi mutsuz olanlar da var. Özellikle sabah hava aydınlanmadan iş ya da okul için yola çıkmanın zorluklarından söz ediliyor. Bu konuda internette imza kampanyaları da başlatılmıştı.

Bir süre önce bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, uygulama hakkında "Bunun artıları eksileri değerlendiriliyor. Ona göre yeniden bir karar verilebilir. Değerlendirme aşamasında" demişti. Şimdi bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Kurtulmuş, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Yani uygulama aynen devam edecek.
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tugra tugra

enerji tasarrufu denilmiş onca enerji tasarrufu yapılacak başka şeyler vardır ilk başta solar enerji kullanılmalı rüzgar enerjisi güçlendirilmeli herkes ise arabasıyla sıcak vaziyette gitmiyor artıları var eksileri daha fazla

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır4
cevapla 27.12.2016 18:20
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