Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Bildiğiniz gibi ülkemizde yakın zamanda kalıcı saat uygulamasına geçilmişti. Bundan böyle saatler ileriye ya da geriye alınmayacak. Bunun enerji tasarrufu da sağlayacağı belirtilmişti.
Uygulamadan memnun olanlar olduğu gibi mutsuz olanlar da var. Özellikle sabah hava aydınlanmadan iş ya da okul için yola çıkmanın zorluklarından söz ediliyor. Bu konuda internette imza kampanyaları da başlatılmıştı.
Bir süre önce bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, uygulama hakkında "Bunun artıları eksileri değerlendiriliyor. Ona göre yeniden bir karar verilebilir. Değerlendirme aşamasında" demişti. Şimdi bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Kurtulmuş, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi. Yani uygulama aynen devam edecek.
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enerji tasarrufu denilmiş onca enerji tasarrufu yapılacak başka şeyler vardır ilk başta solar enerji kullanılmalı rüzgar enerjisi güçlendirilmeli herkes ise arabasıyla sıcak vaziyette gitmiyor artıları var eksileri daha fazlacevapla 27.12.2016 18:20
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