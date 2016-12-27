| Üye ol | 28 Aralık 2016,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

'un kalp krizi geçiren yıldızının son durumu

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 27.12.2016, 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 14:22
Etiketler:
star wars twitter Carrie Fisher Princess Lela
Star Wars'un kalp krizi geçiren yıldızının son durumu

Gücün bir kez daha onunla olması isteniyor.

Mahmut Saral

Star Wars serisinde Princess Leia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Carrie Fisher, geçtiğimiz günlerde bir uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine devam edilen oyuncunun durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Ünlü oyuncu Debbie Reynolds, Twitter hesabından bilgi paylaştı ve Fisher'ın durumunun stabil olduğunu, eğer durumunda bir değişiklik olursa bunu da kısa sürede duyuracaklarını bildirdi.

George Michael hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin hasılat rakamları
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İnternet Toplam kayıt: 5520
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın