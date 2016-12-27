Star Wars'un kalp krizi geçiren yıldızının son durumu

Star Wars serisinde Princess Leia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Carrie Fisher, geçtiğimiz günlerde bir uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine devam edilen oyuncunun durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Ünlü oyuncu Debbie Reynolds, Twitter hesabından bilgi paylaştı ve Fisher'ın durumunun stabil olduğunu, eğer durumunda bir değişiklik olursa bunu da kısa sürede duyuracaklarını bildirdi.