Kim Jong Un, Noel kutlamalarını yasakladı. Onun yerine...

Kim Jong Un, ülkesi Kuzey Kore'de Noel'in kutlanmasını yasakladı. Un, bunun yerine kendi büyük annesi Kim Jong-suk'a dua edilmesini istiyor. Kim Jong-suk, 1919 yılı Noel arefesinde (24 Aralık) dünyaya gelmiş ve 22 Eylül 1949'da da hayata gözlerini yummuştu.

İnsan hakları grupları, Kuzey Kore'de 50-70 bin civarında Hristiyan inancına sahip insanın tutuklu olduğunu ve tutukluluk sebeplerinin ise yalnızca inançları olduğunu dile getiriyor.