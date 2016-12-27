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, kutlamalarını ladı. Onun yerine...

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 17:41
Etiketler:
noel yılbaşı yeni yıl yasak kuzey kore Kim Jong Un
Kim Jong Un, Noel kutlamalarını yasakladı. Onun yerine...

lideri , yeni bir kararıyla gündemde

Mahmut Saral

Kim Jong Un, ülkesi Kuzey Kore'de Noel'in kutlanmasını ladı. Un, bunun yerine kendi büyük annesi Kim Jong-suk'a dua edilmesini istiyor. Kim Jong-suk, 1919 yılı Noel arefesinde (24 Aralık) dünyaya gelmiş ve 22 Eylül 1949'da da hayata gözlerini yummuştu.

İnsan hakları grupları, 'de 50-70 bin civarında Hristiyan inancına sahip insanın tutuklu olduğunu ve tutukluluk sebeplerinin ise yalnızca inançları olduğunu dile getiriyor.

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