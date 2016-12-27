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erlar " öldü" haberini yaydı

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 11:28
Etiketler:
twitter hack hacker internet britney spears bob dylan
Hackerlar

Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen Sony Music hesabından ’ın öldüğü haberi paylaşıldı. Bir saat için sosyal medya bu haberle çalkalandı.

Emre Çetinkaya

Bilgisayar korsanları boş durmuyor. Geçtiğimiz gün Sony'nin 'daki resmi müzik hesabını ele geçiren erlar, ünlü şarkıcı 'ın öldüğünü yazdılar. Bu haber kısa sürede te yayıldı ve internette birçok kişi buna inandı.

Hesaptan şu yazıldı; "Huzur içinde uyu Britney 1981-2016" tweet'i ile "Britney Spears, kaza sonucu hayatını kaybetti. Detayları çok yakında paylaşacağız"

Bob Dylan da yazdı

Öte yandan bu esnada bir başka ünlü isim olan müzisyen ve yazar Bob Dylan, "Huzur içinde yat" dedi ve hatta ağlayan emoji koydu.

35 yaşındaki şarkıcının sözcüsü, CNN kanalına bağlanarak Spears'ın hayatta ve iyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan sonradan bu olayın ardından da OurMine isimli grubunun olduğu çıktı.
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