Bilgisayar korsanları boş durmuyor. Geçtiğimiz gün Sony'nin Twitter'daki resmi müzik hesabını ele geçiren hackerlar, ünlü şarkıcı Britney Spears'ın öldüğünü yazdılar. Bu haber kısa sürede internette yayıldı ve internette birçok kişi buna inandı.

Hesaptan şu yazıldı; "Huzur içinde uyu Britney 1981-2016" tweet'i ile "Britney Spears, kaza sonucu hayatını kaybetti. Detayları çok yakında paylaşacağız"

Bob Dylan da yazdı

Öte yandan bu esnada bir başka ünlü isim olan müzisyen ve yazar Bob Dylan, "Huzur içinde yat" dedi ve hatta ağlayan emoji koydu.

35 yaşındaki şarkıcının sözcüsü, CNN kanalına bağlanarak Spears'ın hayatta ve iyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan sonradan bu olayın ardından da OurMine isimli hacker grubunun olduğu çıktı.