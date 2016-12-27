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, ve Vista için desteğini çekiyor!

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 18:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 18:14
Etiketler:
mozilla firefox destek 2017 windows xp windows vista
Firefox, Windows XP ve Vista için desteğini çekiyor!

, ve Vista işletim sistemleri için desteğini çekeceği tarihi resmen açıkladı.

Emre Çetinkaya

Microsoft'un emektar işletim sistemleri Windows XP ve Vista hala binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Her ne kadar kullanıcılar bu sistemler üzerinde hala ısrarcı davransalar da şirketler birer birer uygulamalarının bu platformlar için lerini sonlandırıyorlar.

Bu konuda son kalan şirketlerden birisi de 'ydı. Mozilla hala bu eski platformlar için desteğine devam ediyordu. Ancak bugün bu konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Mozilla da pes etti

Mozilla'nın Windows XP ve Vista'nın desteği ile ilgili yayınladığı blog yazısında itibarıyla bu platformlar için desteğini sonlandıracağı belirtilmiş. Mozilla'nın bu konuda verdiği kesin tarih ise Eylül 2017!
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