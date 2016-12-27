Firefox, Windows XP ve Vista için desteğini çekiyor!

Microsoft'un emektar işletim sistemleri Windows XP ve Vista hala binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Her ne kadar kullanıcılar bu sistemler üzerinde hala ısrarcı davransalar da şirketler birer birer uygulamalarının bu platformlar için desteklerini sonlandırıyorlar.

Bu konuda son kalan şirketlerden birisi de Mozilla'ydı. Mozilla hala bu eski platformlar için desteğine devam ediyordu. Ancak bugün bu konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Mozilla da pes etti

Mozilla'nın Windows XP ve Vista'nın Firefox desteği ile ilgili yayınladığı blog yazısında 2017 itibarıyla bu platformlar için desteğini sonlandıracağı belirtilmiş. Mozilla'nın bu konuda verdiği kesin tarih ise Eylül 2017!