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'ın uzay gemisi büyük oranda bitti

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 09:55
Etiketler:
apple iSpaceship youtube Matthew Roberts bina
Apple'ın uzay gemisi büyük oranda bitti

'ın yeni ana sı ne durumda?

Hasan Uğur Nayır

Bir r olan , 'ın yeni ana sının inşaatını gösteren videolarla tanınıyor. Binanın zaman içinde ne hale geldiğini en baştan beridir gösteren Roberts, Youtube kanalında yeni bir video yayınladı.

olarak da adlandırılan binanın peyzaj çalışmaları 2017'nin ikinci yarısına kadar uzadı, ama şirketin gelecek sene içinde binada çalışmaya başlaması bekleniyor.

Videoda Güneş panellerinin büyük kısmı dairesel biçimli binanın çatısına yerleştirilmiş görünüyor. Çalışanların kampüste dolaşmak için kullanacağı yürüyüş yollarının izleri de videoda belli oluyor.

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