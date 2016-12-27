Apple'ın uzay gemisi büyük oranda bitti

Hasan Uğur Nayır

Bir Youtuber olan Matthew Roberts, Apple'ın yeni ana binasının inşaatını gösteren videolarla tanınıyor. Binanın zaman içinde ne hale geldiğini en baştan beridir gösteren Roberts, Youtube kanalında yeni bir video yayınladı.

iSpaceShip olarak da adlandırılan binanın peyzaj çalışmaları 2017'nin ikinci yarısına kadar uzadı, ama şirketin gelecek sene içinde binada çalışmaya başlaması bekleniyor.

Videoda Güneş panellerinin büyük kısmı dairesel biçimli binanın çatısına yerleştirilmiş görünüyor. Çalışanların kampüste dolaşmak için kullanacağı yürüyüş yollarının izleri de videoda belli oluyor.

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