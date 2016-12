2016'da en çok hangi diziler korsan indirildi?

2016 yılının sonuna gelirken en'ler birer birer açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda 2016 yılı korsan dünyası için de bir hayli yoğun geçti. İnternette insanlar yine sevdikleri dizi, filmleri torrent siteleri aracılığıyla korsan olarak bilgisayarlarına indirip izlediler. TorrentFreak sitesi ise bugün, 2016 yılında en çok korsan indirilen dizilerin listesini açıkladı.

5 yıldır zirvede

Açıklanan listeye baktığımızda Game of Thrones'un bu konuda beşinci kez zirvede yer aldı. Game of Thrones'u ise The Walking Dead ve yeni dizi Westworld izliyor.

İşte listenin tamamı;

1.Game of Thrones (Geçen yıl 1. sıradaydı)

2.The Walking Dead (Geçen yıl 2. sıradaydı)

3.Westworld (Listeye yeni girdi)

4.The Flash (Geçen yıl 5. sıradaydı)

5.Arrow (Geçen yıl 4. sıradaydı)

6.The Big Bang Theory (Geçen yıl 3. sıradaydı)

7.Vikings (Geçen yıl 7. sıradaydı)

8.Lucifer (Listeye yeni girdi)

9.Suits (Geçen yıl 10. sıradaydı)

10.The Grand Tour (Listeye yeni girdi)

Siz bu dizilerden hangilerini izliyorsunuz?