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2016'da en çok hangi ler indirildi?

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 19:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 19:45
Etiketler:
internet dizi korsan en çok indirilen dizi indirme game of thrones
2016'da en çok hangi diziler korsan indirildi?

TorrentFreak sitesi, 2016 yılının en çok olarak indirilen lerini açıkladı.

Emre Çetinkaya

2016 yılının sonuna gelirken en'ler birer birer açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda 2016 yılı dünyası için de bir hayli yoğun geçti. te insanlar yine sevdikleri , filmleri torrent siteleri aracılığıyla korsan olarak bilgisayarlarına indirip izlediler. TorrentFreak sitesi ise bugün, 2016 yılında en çok korsan indirilen dizilerin listesini açıkladı.

5 yıldır zirvede

Açıklanan listeye baktığımızda 'un bu konuda beşinci kez zirvede yer aldı. Game of Thrones'u ise The Walking Dead ve yeni dizi Westworld izliyor.

İşte listenin tamamı;

1.Game of Thrones (Geçen yıl 1. sıradaydı)
2.The Walking Dead (Geçen yıl 2. sıradaydı)
3.Westworld (Listeye yeni girdi)
4.The Flash (Geçen yıl 5. sıradaydı)
5.Arrow (Geçen yıl 4. sıradaydı)
6.The Big Bang Theory (Geçen yıl 3. sıradaydı)
7.Vikings (Geçen yıl 7. sıradaydı)
8.Lucifer (Listeye yeni girdi)
9.Suits (Geçen yıl 10. sıradaydı)
10.The Grand Tour (Listeye yeni girdi)

Siz bu dizilerden hangilerini izliyorsunuz?
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Deadspace Deadspace

DC, DC ye karşı düşmüş

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hayır0
cevapla 28.12.2016 00:06
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