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, Terminator: konusuna açıklık getirdi

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 10:48
Etiketler:
Robert Patrick terminatör Terminator 2 Genisys twitter
Robert Patrick, Terminator: Genisys konusuna açıklık getirdi

Efsane kötülerden biriydi.

Mahmut Saral

T-1000, Terminator serisinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor. Robert Patrick, Terminator 2'de bu karaktere hayat vermiş ve beğeni toplamıştı.

Terminator serisinin son filmi Genisys ise, 2015'te vizyona girdi ve gişede 441 milyon dolarlık hasılat elde etti. Filmin başrolünde Arnold Schwarzenegger yer alırken ufak bir sahnede 'in de konuk oyuncu olarak bulunduğu iddia edilmişti.

Aşağıdaki aksiyon sahnesinde, sol tarafta oturan kişinin Robert Patrick olduğu düşünülüyordu. Ünlü oyuncu ise, bu konu hakkında Twitter'da kısa bir mesaj paylaştı: "O, ben değilim!"

Robert Patrick, daha önce verdiği bir röportajda, artık Terminator filmlerinde rol alacak kadar sıkı bir vücuda sahip olmadığını dile getirmişti.

Terminator 2'nin 25. yılı şerefine, daha önce duymamış olabileceğiniz bilgiler
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