5G geliyor. İşte detaylar

Ülkemizde son yıllarda 4.5G rüzgârları esiyor, ama bir yandan da tüm dünyada 5G için çalışmalar var. 2020 yılı itibarıyla kullanıma sunulması beklenen 5G ile bağlantı hızlarında ciddi artışlar yaşanacak.

Şu an ülkemizde birçok telefon, Cat4 kategorisinde yer alıyor tabii daha üstü de var) ve 150Mbps'a kadar bağlantı hızı sunuyor. Baktığımızda bu da ciddi bir rakam, ama 5G ile kıyaslamak bile yersiz görünüyor. Aşağıdaki görselde, LTE Advanced'a kıyasla 10 katı daha hızlı bir bağlantı hızından söz ediliyor, yani 10,000 Mbps.

5G ne zaman geliyor?

Şu an 5G üzerine birçok çalışma var. ASELSAN'dan Huawei'ye, Samsung'a kadar birçok teknoloji devi aralıksız olarak çalışıyor. Birkaç detay sunmamız gerekirse:

Huawei ve DOCOMO'dan dünyanın ilk 5G geniş ölçekli saha denemesi

ASELSAN 5G için çalışmalara başladı

Samsung, 5G denemesini başarıyla tamamladı

Vodafone Türkiye, 5 adımda 5G stratejisini açıkladı!

Beklentiler, 5G'in en erken 2020 itibarıyla birçok ülkede kullanıma sunulması yönünde.