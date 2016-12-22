Nikki Six: Facebook ve Twitter kullanmayı bıraktım, çünkü...

Mötley Crüe ve SIXX:A.M gibi müzik gruplarında pena sallayan Nikki Sixx, artık sosyal medya platformlarında yer almayı düşünmediğini açıkladı.

Blabbermouth'da yer alan bilgilere göre Sixx, önce telefonunda uygulamaları, ardında da Facebook ve Twitter hesaplarını silmiş. Bunu yapmasının sebebini ise, "Gerçek hayata geri dönüş" olarak nitelendiriyor.

Sixx bundan hayatını yeni şarkılar hazırlayarak, bass gitar çalarak, kitabına yoğunlaşarak ve fotoğrafçılıkla ilgilenerek geçirmek istiyor.

Sixx'in Facebook'ta 1.5 milyon, Twitter'da da yaklaşık 750 bin takipçisi vardı.

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Metallica'dan James Hetfield'ın da çok zaman aldığı için Instagram'daki hesabını askıya aldığından söz etmiştik.