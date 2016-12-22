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: ve kullanmayı bıraktım, çünkü...

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 13:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 13:40
Etiketler:
Nikki Six Mötley Crüe müzik rock metallica james hetfield instagram facebook twitter
Nikki Six: Facebook ve Twitter kullanmayı bıraktım, çünkü...

Siz de sosyal mecraların hayatınızdan ciddi bir zaman dilimini çaldığını düşünüyor musunuz?

Mahmut Saral

Mötley Crüe ve SIXX:A.M gibi gruplarında pena sallayan Nikki Sixx, artık sosyal medya platformlarında yer almayı düşünmediğini açıkladı.

Blabbermouth'da yer alan bilgilere göre Sixx, önce telefonunda uygulamaları, ardında da Facebook ve Twitter hesaplarını silmiş. Bunu yapmasının sebebini ise, "Gerçek hayata geri dönüş" olarak nitelendiriyor.

Sixx bundan hayatını yeni şarkılar hazırlayarak, bass gitar çalarak, kitabına yoğunlaşarak ve fotoğrafçılıkla ilgilenerek geçirmek istiyor.

Sixx'in 'ta 1.5 milyon, 'da da yaklaşık 750 bin takipçisi vardı.

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Metallica'dan James Hetfield'ın da çok zaman aldığı için Instagram'daki hesabını askıya aldığından söz etmiştik.

Instagram sizi cool, önemli biri olarak gösterir mi?
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