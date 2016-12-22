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lar, larla evlenmeye başlayacak

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 10:35
Etiketler:
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İnsanlar, robotlarla evlenmeye başlayacak

Yalnızca sizi dinleyen, istediğiniz zaman yanınızda olan ve size karşılıksız yardım eden bir a ne dersiniz?

Mahmut Saral

Evet, yanlış okumadınız. Bu konuda birçok düşünce var. Böyle düşünenlerden biri de lar ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Dr. David Levy.

Geek'te yer verilen habere göre, 2050 yılından itibaren lar ve robotlar birlikte yaşayacak, hatta evlenebilecek.

Burada asıl önemli olan, robotların insanlara ne kadar benzeyebileceği ve davranışlar konusunda ne kadar yeterli olabilecekleri. Eğer bu unsurlar yeterli olursa, birçok insan için "dert anlatma ya da sürekli ilgi gösterme zorunluluğu olmayan" robotlar gayet ilgi çekici olabilir. Öte yandan, robotların dış görünüşlerinin isteğe göre tasarlanabileceğini de göz önüne alırsak bilim kurgu lerinin gerçekleşmesi çok da zor değil.

Ne dersiniz? Mesela, Will Smith'in başrolde yer aldığı "I, Robot" filmi tam da bu konuya uyuyor. mediyseniz tavsiye ederiz. Öte yandan, başrollerde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı "Japon İşi" filmi de güzel bir örnek.

İnsan reflekslerine sahip robot ile tanışın
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