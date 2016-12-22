İnsanlar, robotlarla evlenmeye başlayacak

Evet, yanlış okumadınız. Bu konuda birçok düşünce var. Böyle düşünenlerden biri de robotlar ve yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Dr. David Levy.

Geek'te yer verilen habere göre, 2050 yılından itibaren insanlar ve robotlar birlikte yaşayacak, hatta evlenebilecek.

Burada asıl önemli olan, robotların insanlara ne kadar benzeyebileceği ve davranışlar konusunda ne kadar yeterli olabilecekleri. Eğer bu unsurlar yeterli olursa, birçok insan için "dert anlatma ya da sürekli ilgi gösterme zorunluluğu olmayan" robotlar gayet ilgi çekici olabilir. Öte yandan, robotların dış görünüşlerinin isteğe göre tasarlanabileceğini de göz önüne alırsak bilim kurgu filmlerinin gerçekleşmesi çok da zor değil.