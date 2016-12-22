Facebook, Haber Kaynağı mesajlarıyla Google'dan rol çaldı!

Artık Google ile özdeşleşmiş olan Doodle uygulaması hala kullanılıyor. Hatta bir önceki gün Google'da, 21 Aralık kışın ilk günü Doodle'ını görmüştük. Facebook'a giriş yapan kullanıcılar da benzer şekilde, kışın başlangıcıyla ilgili bir mesajla karşılaştılar.

Bu mesajlar ara ara Facebook Haber Kaynağı'nda görünüyordu. Ancak artık bu bir uygulama halini aldı. Facebook kullanıcıları artık tıpkı Google'ın Doodle uygulamasındaki gibi, önemli günlerde bilgilendirilecekler.

Öte yandan kısa bir süre önce de Facebook'a yılbaşı kartlarının eklendiğinden söz etmiştik.