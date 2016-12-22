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, mesajlarıyla 'dan rol çaldı!

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 12:03
Etiketler:
facebook doodle google internet haber kaynağı
Facebook, Haber Kaynağı mesajlarıyla Google'dan rol çaldı!

, bir süredir 'ın uygulamasına benzer bir uygulama ile karşımıza çıkıyor. Facebook, mesajlarıyla kullanıcılarını bazı gün ve olaylar konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Emre Çetinkaya

Artık Google ile özdeşleşmiş olan uygulaması hala kullanılıyor. Hatta bir önceki gün 'da, 21 Aralık kışın ilk günü Doodle'ını görmüştük. 'a giriş yapan kullanıcılar da benzer şekilde, kışın başlangıcıyla ilgili bir mesajla karşılaştılar.

Bu mesajlar ara ara Facebook Haber Kaynağı'nda görünüyordu. Ancak artık bu bir uygulama halini aldı. Facebook kullanıcıları artık tıpkı Google'ın Doodle uygulamasındaki gibi, önemli günlerde bilgilendirilecekler.

Öte yandan kısa bir süre önce de Facebook'a yılbaşı kartlarının eklendiğinden söz etmiştik.
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