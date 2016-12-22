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Arapça konuşan tan indiren 'na tepki var

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 17:00
Etiketler:
video Delta Havayolları Youtuber Adam Saleh uçak uçaktan indirildi internet
Arapça konuşan Youtuber'ı uçaktan indiren Delta Havayolları'na tepki var

Dün e düşen bir büyük tepki almaya devam ediyor. , Arapça konuştuğu için bir yolcuğu tan indirdi.

Emre Çetinkaya

23 yaşındaki Adam Saleh'i daha önceden yapmış olduğu şaka larından hatırlıyoruz. Youtube'da 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip Saleh, New York'ta yaşıyor. Geçtiğimiz gün Londra'dan New York'a Delta Havayolları'yla uçmayı planlayan Youtuber, kalkış öncesi annesiyle telefondan Arapça konuşmuş.

The Guardian'ın haberine göre bu esnada diğer yolcular bu durumdan rahatsız olmuş ve yetkililere şikayette bulunmuş. Yetkililer ise bu yolcuyu ve arkadaşlarını tan indirmiş. Tüm bu olanların videosunu çeken Saleh, kişisel Facebook hesabından bu videooyu paylaşmış. Kısa sürede 30 milyon görüntülenme alan video üzerinden 'na tepkiler tüm Facebook'ta çığ gibi büyüyor.

Videoda Saleh, farklı bir dil konuştuğu için ğini ve buna inanamadığını söylüyor. Saleh'i şikayet eden yolcuların ona indirilirken "güle güle" dedikleri gözden kaçmıyor. Ayrıca bazı yolcular da bu duruma tepki koyuyor. İşte te büyük ses getiren o video;
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