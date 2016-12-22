Arapça konuşan Youtuber'ı uçaktan indiren Delta Havayolları'na tepki var

23 yaşındaki Youtuber Adam Saleh'i daha önceden yapmış olduğu şaka videolarından hatırlıyoruz. Youtube'da 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip Saleh, New York'ta yaşıyor. Geçtiğimiz gün Londra'dan New York'a Delta Havayolları'yla uçmayı planlayan Youtuber, kalkış öncesi annesiyle telefondan Arapça konuşmuş.

The Guardian'ın haberine göre bu esnada diğer yolcular bu durumdan rahatsız olmuş ve yetkililere şikayette bulunmuş. Yetkililer ise bu yolcuyu ve arkadaşlarını uçaktan indirmiş. Tüm bu olanların videosunu çeken Saleh, kişisel Facebook hesabından bu videooyu paylaşmış. Kısa sürede 30 milyon görüntülenme alan video üzerinden Delta Havayolları'na tepkiler tüm Facebook'ta çığ gibi büyüyor.

Videoda Saleh, farklı bir dil konuştuğu için uçaktan indirildiğini ve buna inanamadığını söylüyor. Saleh'i şikayet eden yolcuların ona indirilirken "güle güle" dedikleri gözden kaçmıyor. Ayrıca bazı yolcular da bu duruma tepki koyuyor. İşte internette büyük ses getiren o video;