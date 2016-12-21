Star Wars: Rogue One, Türkiye'de Görümce'ye geçildi. İşte Türkiye izleyici rakamı

Son günlerde tüm dünyada Star Wars: Rogue One fırtınası esiyor. 200 milyon dolar bütçeli film, Boxofficemojo verilerine göre ilk 4 gün toplamında 324 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Şimdi de isterseniz gelelim Türkiye rakamlarına. Bildiğiniz gibi ülkemizde de ciddi bir Star Wars hayran kitlesi var.

Boxoffice Türkiye verilerine göre Rogue One, ilk haftasında listeye 2 numaradan giriş yaptı. Film, Türkiye'deki açılış haftasında 210 bin kişi tarafından izlendi ve yaklaşık 3.5 milyon liralık hasılat elde etti.

Listenin bir numarasında ise, Gupse Özay'ın yeni komedi filmi Görümce yer alıyor. Görümce, 2 haftadır gösterimde olmasına rağmen zirveyi bırakmadı ve haftasonu 216 bin kişi tarafından izlendi. Böylece filmin toplam izleyici rakamı1 milyon 285 bin, toplam hasılat rakamı da yaklaşık 15 milyon lira oldu.

Üç numaraya baktığımızda da yaklaşık 29 milyon liralık hasılatıyla Dağ 2'yi görüyoruz.