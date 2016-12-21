Spotify güncellendi

Hasan Uğur Nayır

Spotify'ın Android uygulaması güncellendi. Yenilikler kısmında "Spotify'da sürekli değişiklikler ve geliştirmeler yapıyoruz. Hiçbir şey kaçırmadığından emin olmak için Güncellemeler'ini açık tut" açıklaması bulunuyor. Yani bu güncelleme aslında yeni bir özellik içermiyor, performans iyileştirmesi ve hataları düzelten bir yazılım paketi.

Diğer yandan Spotify'ın kullanıcı sayısı biraz daha artmaya devam ediyor. Bazı pazar gözlemcilerinin son raporlarına göre Spotify, gelecek sene başarısını kullanıcı sayısını daha fazla yükseltecek.