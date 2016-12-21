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güncellendi

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 13:57
Etiketler:
Spotify müzik müzik servisi online telefon android google
Spotify güncellendi

Popüler servisinde yapılan değişiklikler nedir?

Hasan Uğur Nayır

'ın uygulaması güncellendi. Yenilikler kısmında "Spotify'da sürekli değişiklikler ve geliştirmeler yapıyoruz. Hiçbir şey kaçırmadığından emin olmak için Güncellemeler'ini açık tut" açıklaması bulunuyor. Yani bu güncelleme aslında yeni bir özellik içermiyor, performans iyileştirmesi ve hataları düzelten bir yazılım paketi.

Diğer yandan Spotify'ın kullanıcı sayısı biraz daha artmaya devam ediyor. Bazı pazar gözlemcilerinin son raporlarına göre Spotify, gelecek sene başarısını kullanıcı sayısını daha fazla yükseltecek.

Spotify'da şarkılar nasıl indirilir? Çevrimdışı mod nasıl kullanılıyor?
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