Japonlar tuvalet kağıdına da el attı. İşte Wi-Fi dahil birçok amacı bulunan kağıt

Havaalanındayken muhtemelen uçuş öncesi ya da sonrasında tuvalete gitmişsinizdir. Peki hiç bu tipte bir tuvalet kağıdıyla karşılaştınız mı?

Japonya'nın önemli mobil operatörlerinden NTT DoCoMo, Japonya'daki havaalanlarında yer alan tuvaletlere aşağıda da gördüğünüz tuvalet kağıtlarını yerleştiriyor.

Kağıtların üzerinde "Japonya'ya hoş geldiniz, havaalanı Wi-Fi şifre bilgisi, danışma telefon numaraları" gibi ibareler yer alıyor. Aslına bakarsanız bir tuvalet kağıdından çok daha ötede bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.