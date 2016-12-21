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Japonlar na da el attı. İşte Wi-Fi dahil birçok amacı bulunan kağıt

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 13:54
Etiketler:
tuvalet kağıdı japonya NTT docomo havaalanı havalimanı
Japonlar tuvalet kağıdına da el attı. İşte Wi-Fi dahil birçok amacı bulunan kağıt

Yine , yine ilginç, ama işe yarar bir fikir.

Mahmut Saral

Havaalanındayken muhtemelen uçuş öncesi ya da sonrasında tuvalete gitmişsinizdir. Peki hiç bu tipte bir tuvalet kağıdıyla karşılaştınız mı?

Japonya'nın önemli mobil operatörlerinden NTT DoCoMo, 'daki havaalanlarında yer alan tuvaletlere aşağıda da gördüğünüz tuvalet kağıtlarını yerleştiriyor.

Kağıtların üzerinde "Japonya'ya hoş geldiniz, havaalanı Wi-Fi şifre bilgisi, danışma telefon numaraları" gibi ibareler yer alıyor. Aslına bakarsanız bir ndan çok daha ötede bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

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Deadspace Deadspace

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cevapla 21.12.2016 20:54
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