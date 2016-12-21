Instagram'da beğeni geçmişi nasıl görülür?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, her geçen gün kendini biraz daha geliştiriyor. Yeni filtreler ve çekim seçenekleri derken, bir yandan geçmişe yönelik kolaylıklar da sunmayı ihmal etmiyor. İşte "Beğendiğin Gönderiler" başlığı da onlardan bir tanesi.

Instagram'da şimdiye kadar beğendiğiniz tüm fotoğraflar ve videolara kolayca ulaşabilirsiniz.

Bunun için öncelikle profil sayfanıza gelin.

Sağ üst köşede, 3 nokta üst üste olan simgeye dokunun.

Alt tarafta "Beğendiğin Gönderiler" seçeneğini göreceksiniz, ona dokunun.

#Sayfa#

Karşınıza "Beğendiklerin" sayfası gelecek ve tüm içerikleri buradan takip edebilirsiniz.