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Instagram'da beğeni i ?

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 11:05
Etiketler:
instagram resim fotoğraf video beğeniler geçmiş takip arşiv ipucu nasıl yapılır nasıl görülür
Instagram'da beğeni geçmişi nasıl görülür?

Şimdiye kadar beğendiğiniz tüm ve ları kolayca görün.

Mahmut Saral

Popüler ve paylaşım platformu Instagram, her geçen gün kendini biraz daha geliştiriyor. Yeni filtreler ve çekim seçenekleri derken, bir yandan e yönelik kolaylıklar da sunmayı ihmal etmiyor. İşte "Beğendiğin Gönderiler" başlığı da onlardan bir tanesi.

Instagram'da şimdiye kadar beğendiğiniz tüm fotoğraflar ve videolara kolayca ulaşabilirsiniz.

Bunun için öncelikle profil sayfanıza gelin.

Sağ üst köşede, 3 nokta üst üste olan simgeye dokunun.

Alt tarafta "Beğendiğin Gönderiler" seçeneğini göreceksiniz, ona dokunun.

#Sayfa#

Karşınıza "Beğendiklerin" sayfası gelecek ve tüm içerikleri buradan takip edebilirsiniz.

Instagram'da başarılı olmanın ve takipçi artırmanın yöntemleri
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