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İnancı gereği ına eklemeyi kabul ettirdi

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:26
Etiketler:
Phelan MoonSong Pagan kimlik resim fotoğraf boynuz rahip
İnancı gereği kimlik fotoğrafına boynuz eklemeyi kabul ettirdi

Belki de dünyanın en ilginç ı.

Mahmut Saral

Phelan MoonSong'a merhaba deyin. Kendisi Paganizm inancına mensup bir rahip ve inancını kartına da taşımak için harekete geçmiş. İlk etapta reddedilse de pes etmemiş ve nihayetinde amacına ulaşmış.

Amacı ne mi? Aşağıdaki görselden de göreceğiniz üzere, kafasına boynuzlar yerleştirerek bir çekilmiş ve bu fotoğrafı kimlik kartında kullanmaya başlamış. Dediğine göre de bu durumdan oldukça memnun.

Kediler için oyun odası
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erol_ erol_

boynuzlusu yakışmış ama ;))

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cevapla 21.12.2016 10:41
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