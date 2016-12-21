İnancı gereği kimlik fotoğrafına boynuz eklemeyi kabul ettirdi

Phelan MoonSong'a merhaba deyin. Kendisi Paganizm inancına mensup bir rahip ve inancını kimlik kartına da taşımak için harekete geçmiş. İlk etapta reddedilse de pes etmemiş ve nihayetinde amacına ulaşmış.

Amacı ne mi? Aşağıdaki görselden de göreceğiniz üzere, kafasına boynuzlar yerleştirerek bir fotoğraf çekilmiş ve bu fotoğrafı kimlik kartında kullanmaya başlamış. Dediğine göre de bu durumdan oldukça memnun.