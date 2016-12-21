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evlendi

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 15:47
Etiketler:
Margot Robbie Harley Quinn film sinema evlilik Tom Ackerley Suicide Squad
Harley Quinn evlendi

Gerçek Kötüler takımına takviye...

Mahmut Saral

Size Margot Robbie isminden söz etsek, birçoğunuza yabancı bir isim olarak gelir. Ama Harley Quinn desek ve üstteki fotoğrafı göstersek, neredeyse tanımayanınız yoktur.

Avustralyalı oyuncu Robbie, Suicide Squad inde canlandırdığı Harley Quinn rolüyle bir anda dünyasında gündeme oturmuş ve milyonlarca kişi tarafından tanınır hale gelmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sade bir törenle asistan yönetmen erkek arkadaşı Tom Ackerley ile evlendi. Bu haberi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Robbie, "Önyargılı olabilirim, ama dünyadaki en yakışıklı erkekle evlendim" diyerek bir nevi erkek hayranlarına da mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Ne diyelim, artık 'in bir eşi var. Mutluluklar.

Harley Quinn'e özel Suicide Squad fragmanı

Suicide Squad'ın devam filmi geliyor, başka filmler de yolda!
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selim selim

o zaman evlenme vakti geldi

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evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 16:32
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