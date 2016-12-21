Harley Quinn evlendi

Size Margot Robbie isminden söz etsek, birçoğunuza yabancı bir isim olarak gelir. Ama Harley Quinn desek ve üstteki fotoğrafı göstersek, neredeyse tanımayanınız yoktur.

Avustralyalı oyuncu Robbie, Suicide Squad filminde canlandırdığı Harley Quinn rolüyle bir anda sinema dünyasında gündeme oturmuş ve milyonlarca kişi tarafından tanınır hale gelmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sade bir törenle asistan yönetmen erkek arkadaşı Tom Ackerley ile evlendi. Bu haberi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Robbie, "Önyargılı olabilirim, ama dünyadaki en yakışıklı erkekle evlendim" diyerek bir nevi erkek hayranlarına da mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Ne diyelim, artık Harley Quinn'in bir eşi var. Mutluluklar.