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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:49
Etiketler:
cehennem melekleri sylvester stallone Expendables 4 sinema film
Expendables 4 (Cehennem Melekleri) geliyor!

Hollywood'un yaşlı kurt aksiyon yıldızlarından son tango.

Mahmut Saral

Sylvester Stallone önderliğinde hazırlanan ve kadrosunda Hollywood'un önemli aksiyon yıldızlarını barındıran Expendables serisi için bir daha yolda. Movieweb'teki habere göre dördüncü film için çalışmalara başlandı.

Başrolde yine Sylvester Stallone'un olacağını söyleyelim. 70 yaşındaki aktör, bir kez daha Barney Ross karakterini canlandıracak.

Oyuncu kadrosu ve gösterim tarihine dair bilgilerin daha sonra gelmesi bekleniyor. , muhtemelen serinin final filmi olacak.

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin hasılat rakamları
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