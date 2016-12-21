Expendables 4 (Cehennem Melekleri) geliyor!

Sylvester Stallone önderliğinde hazırlanan ve kadrosunda Hollywood'un önemli aksiyon yıldızlarını barındıran Expendables serisi için bir film daha yolda. Movieweb'teki habere göre dördüncü film için çalışmalara başlandı.Başrolde yine Sylvester Stallone'un olacağını söyleyelim. 70 yaşındaki aktör, bir kez daha Barney Ross karakterini canlandıracak.
Oyuncu kadrosu ve gösterim tarihine dair bilgilerin daha sonra gelmesi bekleniyor. Expendables 4, muhtemelen serinin final filmi olacak.
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