Avengers: Infinity War ve Avengers 4'ün çekim ve gösterim tarihleri belli oldu

Movieweb'teki bilgilere göre serinin üçüncü filmi olması beklenen Avengers: Infinity War için çekimler Ocak 2017 itibarıyla başlıyor. Film, 4 Mayıs 2018 itibarıyla gösterime girecek.

Öte yandan, serinin dördüncü filmi için de çalışmalar 2018'de başlayacak ve Avengers 4 de 3 Mayıs 2019'da vizyonda olacak.

Filmlerin kadroları henüz kesinleşmiş değil. Akıllardaki ilk karakterler ise, Iron Man, Captain America, Hulk ve Thor.

Serinin ilk filmi olan Marvel's The Avengers, 2012'de vizyona girmiş ve gişede 1 buçuk milyar doların üzerinde hasılat elde etmişti.

İkinci film Age of Ultron ise, 2015'te gösterime sokuldu ve 1 milyar 405 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.