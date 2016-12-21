Alien: Covenant'ın ilk fragmanı bu tarihte yayınlanabilir

Hasan Uğur Nayır

20th Century Fox, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Alien: Covenant afişinde filmin 19 Mayıs 2017'de çıkacağı belli olmuştu. Normalde filmin vizyon tarihi için 4 Ekim 2017 deniliyordu, böylelikle 3 ay daha erkene alındığı iddiaları doğrulanmış oldu. Şimdi ise ilk fragmanla alakalı ipuçları bulundu.

AlienAnthology Twitter hesabında, 220512052104 rakamlarını içeren mesajla birlikte görsel yayınlandı. Zaten asıl olay bu noktadan sonra başlıyor. Alien: Covenant forumunda bir kullanıcı rakamların 22 Aralık, 12:05, 2104'ü içerdiğine dikkat çekti. İlk fragmanın 22 Aralık'ta yani yarın yayınlanacağını ileri sürdü. 2104 tarihi ise Prometheus'taki olaylardan 10 yıl sonrasını konu aldığını işaret ediyor.

Bununla birlikte Alien: Covenant'ın fragmanı Almanya'da derecelendirildi. FSK sitesine göre ilk fragman 2 dakika 3 saniye sürüyor ve 12 yaşın üzerindeki kişiler tarafından izlenmeye uygun olarak derecelendirilmiş. Sonuç olarak bulunan ipuçları fragmanın yarın yayınlanabileceğini gösteriyor.