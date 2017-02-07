| Üye ol | 07 Şubat 2017,Salı
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Güvenli denilen da leniyor!

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 16:59
Etiketler:
Kuantum bilgisayarlar kuantum bilgisayar hack hacker hackleme klonlama kopyalama
Güvenli denilen kuantum bilgisayarlar da hackleniyor!

Yeni yapılan araştırma lemenin mümkün olduğunu gösterdi.

Hasan Uğur Nayır

Bilginin güvenli şekilde aktarılması, tutulması önemli. ın vaatlerinden biri güvenli olması ve lenmemesi oldu. Ancak Ottawa Üniversitesi araştırmacılarına göre ları k mümkün.

Science Advances'da yayınlanan makaleye göre araştırmacılar bilgi taşıyan fotonları kopyalamayı başardı. Bilim insanları ilk defa bunu gerçekleştirdi. Siber korsanlar, geleneksel bir bilgisayar dosyasıyla kuantum bilgilerini basitçe kopyalayıp yapıştıramaz. Kuantum bilgisi diğer sistemlerle olan etkileşimden etkileniyor. Şimdiye kadar ve bilgi edinilmesi için herhangi bir yol bilinmiyordu, ama araştırma ekibi bunu tersine çevirdi.

Araştırmacılar doğru kopyalar oluşturabildiler. Bu kopyalar mükemmel değildi (Fizik yasaları tarafından yasaklanıyorlardı), ancak hacklemeye izin verdiler. Bununla birlikte bilim insanları kuantum hacklenmesini önlemek için hangi adımın atılabileceğini de keşfetti.

Makalenin yazarı Frédéric Bouchard hack saldırılarının önlenmesini şöyle açıklıyor:

"Klonlama saldırılarının güvenli bir kuantum iletişim kanalında belirli, gözlemlenebilir sesler çıkardıklarını göstermeyi başardık. Bu sesleri gözlemlemek, kuantum bilgisayar ağlarının potansiyel saldırılara karşı güçlendirilmesine yardımcı olmalı."

Bu keşif, kuantum iletişim sistemlerinin yapımını ve kuantum kanallarının nasıl davrandığını anlamak için önemli bir rol oynayacak. Sonuç olarak yapılan araştırma kuantum bilgi teorilerinin gerçek dünya problemleriyle giderek daha fazla test edildiğini gösteriyor.

Araştırma ekibinden Ebrahim Karimi'nin açıklamaları da dikkat çekici ve çalışmanın nasıl olduğunu özetliyor. Karimi'ye göre ekip güvenli bir kuantum mesajını hacklemek için kuantum hacklemesi yapabilen ilk yüksek boyutlu klonlama makinesini geliştirmiş. Bununla birlikte Karimi, hack tehditlerine karşı önemli ipuçları bulduklarını da belirtiyor.

Kuantum bilgisayarlar 0 ve 1 yerine kuantum bitlerini kullanırlar. Bu durum programcıların kuantum mekaniği kanunlarıyla, süper bilgisayarların bile yapamayacağı inanılmaz hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Evrenin sırlarını çözmek, bir hastalığı iyileştiren ilaç üretmek, kuantum bilgisayar teknolojisinin gücünü tanımlamak için kullanılan iki bilinen örnek. Tüm bunlara karşın kuantum mekaniği kararsız ve bilim insanları henüz tam anlamıyla kuantum bilgisayar geliştirmedi. Çalışmalar devam ediyor.
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