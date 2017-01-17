Türkiye'deki Instagram kullanıcıları büyük tehlikede!

Instagram profilinizi ziyaret edenleri göstermeyi, takipçi kazandırmayı ve profil performansını analiz etmeyi vaat eden zararlı uygulamalar, kullanıcıların şifrelerini çalıyor.

Başta Facebook, Instagram ve Twitter olmak üzere, popüler sosyal medya uygulamalarının daha etkin kullanımı için geliştirilen hizmetleri taklit eden yeni bir tuzak tespit edildi. Son olarak Intel Security'nin mobil malware araştırma ekibi, Google Play Store'da Instagram şifrelerini çalan bazı yazılımları saptadı.

Intel Security'nin uyarısı üzerine Google, bu zararlı uygulamaları derhal yayından kaldırdı. Fakat tehlike bitmiş değil, benzerleri her an ortaya çıkabilir. Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının şifrelerini çalmak üzere tasarlanmış olduğu anlaşılan tehlikeli Android uygulamaları, Instagram hesaplarına olan erişimi analiz etmeyi ve takipçi sayısını artırmayı vaat ediyor.

Görünümü Instagram'a benziyor

Kötü amaçlı uygulamanın görünümü, Instagram'ın orijinal logosu ve tasarımıyla sunulduğu için, kullanıcılar güven duyarak "Instagram ile giriş yap" düğmesine basıp giriş yapıyor. Kullanıcılara Instagram performanslarını ölçümlemeyi ve profillerini ziyaret edenleri görüntülemeyi vaat eden kötü amaçlı uygulamalar, şifre bilgilerini çalarak bir sunucuya yönlendiriyor.

Bu sebeple Instagram, Twitter ve Facebook gibi uygulamalar için bu tip 3. parti uygulamaları kullanmanızı önermiyoruz. Ayrıca cihazınızda güvenlik yazılımı bulundurmayı da ihmal etmeyin.