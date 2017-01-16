Hasan Uğur Nayır

WhatsApp'ın günden güne büyümesi ve milyonlarca kullanıcısı olması, siber suçluların ilgisini çekiyor. Korsanlar farklı farklı yöntemlerle kurbanlarını ağlarına düşürmeye çalışıyor. Eset'in güvenlik araştırmacıları WhatsApp'ta son dönemde görülen yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Yeni dolandırıcılık yönteminde korsanlar, kurbanlarına WiFi'siz ücretsiz internet hizmeti vadediyor. WiFi olmadan ücretsiz internet almak neredeyse imkansız olduğu için bu tür durumlarda alarm seviyesini yukarı çekmek gerek. Ama bununla birlikte bu tuzağa düşen masum kullanıcılar var.

Tuzak mesaj başta belirttiğimiz gibi mobil cihazdan WiFi'siz ücretsiz olarak internet hizmeti alma imkanı sunuyor ve bu görünüşte karlı olan bu teklif WhatsApp'tan rastgele dağıtılıyor. Bu mesaj genelde farklı gruplar vasıtasıyla yayılıyor ve çoğunlukla servisi tavsiye eden kişilerden birinden geliyor. Mesajda ücretsiz internet teklifine yönlendiren bir bağlantı var. Geleneksel olarak benzer dolandırıcılıklarda olduğu gibi mesajdaki ilgili bağlantıda cihazın dilini algılayan, meşru bir görüntü sunmak için bazı resimlerin olduğu bir sayfa açılıyor. Kurbanın ücretsiz internet hizmeti alması için mesajı 13 kişiyle paylaşması gerekiyor.

Sonuç olarak dolandırıcılık yöntemine inanan kullanıcı, diğer 13 kişiyle mesajı paylaştıktan sonra ücretsiz internetin gelmesini bekliyor, ancak abonelik talep eden veya pahalı SMS hizmetleri sunan diğer sitelere yönlendiriliyor.

Sözde mesaj içindeki bağlantıda yer alan görüntülerde, bu hizmetten çok memnun olduğunu gösteren Facebook yorumları var, tabii ki bu yorumlar kullanıcıların tuzağa inanmasını sağlamak için yapılmış sahte yorumlar. Hiçbiri de Facebook'ta yer almıyor.

Hackerlar maksimum gelir elde etmek için bu çakma mesajı çeşitli dillerde dağıtıyor. Ne olursa olsun WhatsApp'ta şüphelendiğiniz bağlantılara tıklamamanızı tavsiye ederiz.