Netflix kullanıcıları dikkat edin!

Hasan Uğur Nayır

Netflix hesabınız varsa, e-posta ile kimlik bilgilerinizi ele geçirmek isteyen dolandırıcılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. FireEye Labs tarafından keşfedilen bu dolandırıcılık yönteminde, siber korsanlar Netflix'in sahte giriş ekranına sahip sahte e-postaları kullanıcılara göndererek, kredi kartı ve diğer bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.

Hackerlar bu yöntemde diğer kimlik avı dolandırıcılıklarından farklı olarak, zararlı yazılım ve şifreleme gibi farklı taktikler kullanıyor. Böylece hackerların sahte e-postası, spam ve filtrelemeye takılmadan direkt olarak posta kutusuna resmi bir e-posta gibi geliyor. Böylece kullanıcıları kandırıyor. Araştırmacılar, korsanların kullandıkları alanların artık etkin olmadığını ve böylece izlerinin sürülmemesi için alan adlarını değiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Amerika'da Maine eyaletine bağlı Aroostook'ta güvenlik güçleri sahte Netflix e-postalarını inceledi ve kullanıcıların bu konuda dikkatli devranmalarını istedi.

Söz konusu dolandırıcılık yöntemi, Netflix kullanıcılarına, üyelik bilgilerini güncellemelerini isteyen e-postayı içeriyor. Korsanlar bu iş için gerçek görünümlü ancak sahte bir Netflix oturum açma sayfası oluşturmuş, hatta Facebook üzerinden giriş seçeneği de mevcut. Bir kez girildiğinde, daha fazla bilgi talebi devam ediyor ve kullanıcıların ev adresi, kredi kartı bilgilerinin gerekli olduğu formu doldurmaları isteniyor. Bilgiler girildikten sonra ise tüm detaylar siber suçluların eline geçiyor.

Siz de bir dosyayı indirmenizi veya bir bağlantıyı tıklamanızı isteyen bir e-posta alırsanız, söz konusu e-postayı görmezden gelmenizi ve silmenizi öneririz.